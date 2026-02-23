  • Delo mediji d.o.o.
    Znanoteh

    Mladi se na zimski olimpijadi merijo v znanju o umetni inteligenci

    Ljubljana gosti skoraj sto srednješolcev iz 25 držav, ki bodo reševali teoretične in praktične naloge s področja umetne inteligence.
    Olimpijade se udeležujejo do štirje najuspešnejši tekmovalci iz držav, ki so organizirale državna tekmovanja. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Olimpijade se udeležujejo do štirje najuspešnejši tekmovalci iz držav, ki so organizirale državna tekmovanja. FOTO: Shutterstock
    Saša Senica
    23. 2. 2026 | 13:17
    6:38
    A+A-

    Ljubljana ta teden gosti 98 nadarjenih srednješolcev iz 25 držav, ki se bodo na drugi Mednarodni zimski olimpijadi (IAIO 2026) pomerili v teoretičnem in praktičnem znanju o umetni inteligenci. Kot poudarjajo organizatorji, olimpijada ni le tekmovanje v tehničnem znanju, temveč predstavlja globalno platformo za izobraževanje, razvijanje in spodbujanje prihodnje generacije ustvarjalcev odgovorne umetne inteligence.

    »Smo v prelomnem trenutku razvoja umetne inteligence. Vprašanje je, kdo jo bo ustvarjal in kakšne vrednote bodo ti imeli. Mi verjamemo, da moramo vlagati v mlade, saj bodo ti oblikovali prihodnje družbene spremembe,« je poudaril prof. dr. John Shawe-Taylor, predsednik IAIO in direktor Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (IRCAI) na Institutu »Jožef Stefan«.

    Mladi talenti se bodo pomerili v teoretičnem in praktičnem znanju umetne inteligence, reševali pa bodo izzive s področja podnebnih in družbenih izzivov. »V teoretičnem delu tekmovalci odgovarjajo na zahtevna vprašanja o strojnem učenju, algoritmih in obdelavi podatkov,« je povedal Davor Orlić, direktor tekmovanja. »V praktičnem delu pa razvijejo rešitve za realne podatkovne izzive. Pri tem uporabljajo tudi platformo Zindi,« je dodal. Ta povezuje več kot 90.000 podatkovnih strokovnjakov in strokovnjakov umetne inteligence v Afriki in globalnem jugu ter jim prek izzivov, usposabljanj in skupnosti odpira poti do karier v umetni inteligenci.

    »Mladi bodo v teoretičnem delu predstavili svoje znanje razumevanja, kako oblikovati modele in algoritme, da bodo ustrezni za reševanje določenega družbenega problema,« je dodal John Shawe-Taylor. »V naloge smo zajeli širše področje UI, ne zgolj tehnično podlago, ampak tudi vrednote, kot so enakopravnost, pravičnost in zasebnost, ki so pomembne pri oblikovanju UI.« Teoretični del bodo mladi, ki tekmujejo individualno, odpisali v torek, v četrtek še praktični del, v petek sledi razglasitev rezultatov. Naloge bo pregledovala komisija, sestavljena iz nekaterih vodilnih strokovnjakov s področja.

    Olimpijade se udeležujejo do štirje najuspešnejši tekmovalci iz držav, ki so organizirale državna tekmovanja. Tako se bodo na tekmovanju pomirili tudi štirje Slovenci. Na prvi olimpijadi, ki je lani potekala v Rijadu v Savdski Arabiji, je slovenski tekmovalec Brest Lenarčič osvojil zlato medaljo, Žan Pustoslemšek pa bronasto. V Sloveniji sta državno tekmovanje organizirala ACM Slovenija in ZOTKS (Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije). Tekmovalci so stari od 14 do 19 let, med tekmovalci pa je dobra tretjina deklet.

    »Pričakujem, da bo tekmovanje zanimivo. Verjetno bodo vprašanja kar precej zahtevna. V teoretičnem delu pričakujem, da bomo morali razmišljati tudi o etiki UI, v praktičnem pa bo več računanja in programiranja. Tekmovanje je novo, a UI se vseskozi razvija in menim, da bo tudi olimpijada iz umetne inteligence enako prestižna kot kakšna že bolj uveljavljena, iz matematike ali fizike,« je dejal Todor Pljakov iz Severne Makedonije. Njegov sotekmovalec Andrej Angelov je dodal, da so v šoli celo dobili prost teden, da so se lahko z mentorji ustrezno pripravljali na tekmovanje. »Čas za priprave smo imeli, ne vemo pa, kakšni bodo izzivi. Vse bo jasno v prihodnjih dneh in takrat bomo tudi videli, kako dobro smo se pripravili,« je nadaljeval Filip Rujanoski Stojanovski.

    Makedonska ekipa, ki se bo pomerila v tekmovanju. FOTO: S. S.
    Makedonska ekipa, ki se bo pomerila v tekmovanju. FOTO: S. S.

    Blagoj Kalkashliev prav tako iz Severne Makedonije se je udeležil tekmovanja že lani v Rijadu. »Odlično smo se imeli in precej vznemirjen sem, da vidim, kaj so za nas pripravili letos. Upam, da bom prav tako užival. Lani je bil še največji problem, da pravzaprav nismo vedeli, kakšne probleme sploh pričakovati, kakšna bodo vprašanja,« je dejal in dodal, da se precej bolj veseli praktičnega dela, ker »obožuje programiranje«.

    Lepi vtisi iz Slovenije

    Organizacija takšnega dogodka je precej kompleksna, je še dodala Monika Kropej, direktorica tekmovanja. »Tekmovalcem in njihovim spremljevalcem zagotavljamo nastanitev, strokovno infrastrukturo, kulturni in izobraževalni program. Želimo si, da Ljubljane ne zapustijo le z medaljami in plaketami, ampak tudi z novimi poznanstvi za prihodnja sodelovanja ter z lepimi vtisi o naši državi ter izkušnjami, kako se mi lotevamo raziskovanja umetne inteligence.«

    Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco (IRCAI) je bil ustanovljen leta 2020 pod okriljem UNESCO in deluje v okviru Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani. Namenjeno je spodbujanju odgovornega in vključujočega razvoja umetne inteligence. Delovanje centra tako obsega področja etičnega upravljanja umetne inteligence, umetne inteligence za družbeno korist ter krepitev zmogljivosti, pri čemer spodbuja uporabo tehnologij za reševanje globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe, neenakosti v izobraževanju in revščina. Pri centru si prizadevajo zagotoviti, da umetna inteligenca prispeva k pravičnemu in trajnostnemu napredku človeštva po vsem svetu. IRCAI je kot raziskovalni center vpet v številne mednarodne in EU raziskovalne projekte, vključno s programi Global Gateway (Digital for Development - D4D in Digital Alliance) ter konzorcijem AI Act Service Helpdesk, kjer sodeluje neposredno z Evropsko komisijo.

    Slovenska podružnica svetovnega združenja Association for Computing Machinery (ACM) je osrednje in največje svetovno združenje strokovnjakov s področja računalništva in informatike. Povezuje raziskovalce, pedagoge, študente in strokovnjake iz akademskega in industrijskega okolja ter spodbuja izobraževanje, strokovni razvoj in izmenjavo znanja.

    Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

    »Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
    Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
    Olimpijski prvaki ob omembi klica Donalda Trumpa planili v smeh, nato pa ...

    Ameriški hokejski selektor Mike Sullivan je nadvse slikovito opisal zmagovito moštvo: Obstajajo pivci viskija in pivci mleka ...
    Miha Šimnovec 22. 2. 2026 | 20:42
    Najbolje plačani olimpijci

    Kdo je najbolje plačana olimpijka na letošnjih igrah?

    Eileen Gu, najbolje plačana športnica letošnjih olimpijskih iger, je lani zaslužila 23 milijonov dolarjev.
    Lucijan Zalokar 22. 2. 2026 | 08:00
    New York trepeta pred hudo uro: župan Mamdani: Česa takšnega še ni bilo

    Sneg bi lahko med nevihto naletaval s hitrostjo pet do sedem centimetrov na uro, pri čemer bo na poti nevihte na vzhodu ZDA skoraj 54 milijonov ljudi.
    22. 2. 2026 | 20:53
    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Očarala vas bo njena blazinasta oblika in vrtljiva luneta

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
