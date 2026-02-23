Mladi se na zimski olimpijadi merijo v znanju o umetni inteligenci

Ljubljana ta teden gosti 98 nadarjenih srednješolcev iz 25 držav, ki se bodo na drugi Mednarodni zimski olimpijadi (IAIO 2026) pomerili v teoretičnem in praktičnem znanju o umetni inteligenci. Kot poudarjajo organizatorji, olimpijada ni le tekmovanje v tehničnem znanju, temveč predstavlja globalno platformo za izobraževanje, razvijanje in spodbujanje prihodnje generacije ustvarjalcev odgovorne umetne inteligence.

»Smo v prelomnem trenutku razvoja umetne inteligence. Vprašanje je, kdo jo bo ustvarjal in kakšne vrednote bodo ti imeli. Mi verjamemo, da moramo vlagati v mlade, saj bodo ti oblikovali prihodnje družbene spremembe,« je poudaril prof. dr. John Shawe-Taylor, predsednik IAIO in direktor Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (IRCAI) na Institutu »Jožef Stefan«.

Mladi talenti se bodo pomerili v teoretičnem in praktičnem znanju umetne inteligence, reševali pa bodo izzive s področja podnebnih in družbenih izzivov. »V teoretičnem delu tekmovalci odgovarjajo na zahtevna vprašanja o strojnem učenju, algoritmih in obdelavi podatkov,« je povedal Davor Orlić, direktor tekmovanja. »V praktičnem delu pa razvijejo rešitve za realne podatkovne izzive. Pri tem uporabljajo tudi platformo Zindi,« je dodal. Ta povezuje več kot 90.000 podatkovnih strokovnjakov in strokovnjakov umetne inteligence v Afriki in globalnem jugu ter jim prek izzivov, usposabljanj in skupnosti odpira poti do karier v umetni inteligenci.

»Mladi bodo v teoretičnem delu predstavili svoje znanje razumevanja, kako oblikovati modele in algoritme, da bodo ustrezni za reševanje določenega družbenega problema,« je dodal John Shawe-Taylor. »V naloge smo zajeli širše področje UI, ne zgolj tehnično podlago, ampak tudi vrednote, kot so enakopravnost, pravičnost in zasebnost, ki so pomembne pri oblikovanju UI.« Teoretični del bodo mladi, ki tekmujejo individualno, odpisali v torek, v četrtek še praktični del, v petek sledi razglasitev rezultatov. Naloge bo pregledovala komisija, sestavljena iz nekaterih vodilnih strokovnjakov s področja.

Olimpijade se udeležujejo do štirje najuspešnejši tekmovalci iz držav, ki so organizirale državna tekmovanja. Tako se bodo na tekmovanju pomirili tudi štirje Slovenci. Na prvi olimpijadi, ki je lani potekala v Rijadu v Savdski Arabiji, je slovenski tekmovalec Brest Lenarčič osvojil zlato medaljo, Žan Pustoslemšek pa bronasto. V Sloveniji sta državno tekmovanje organizirala ACM Slovenija in ZOTKS (Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije). Tekmovalci so stari od 14 do 19 let, med tekmovalci pa je dobra tretjina deklet.

»Pričakujem, da bo tekmovanje zanimivo. Verjetno bodo vprašanja kar precej zahtevna. V teoretičnem delu pričakujem, da bomo morali razmišljati tudi o etiki UI, v praktičnem pa bo več računanja in programiranja. Tekmovanje je novo, a UI se vseskozi razvija in menim, da bo tudi olimpijada iz umetne inteligence enako prestižna kot kakšna že bolj uveljavljena, iz matematike ali fizike,« je dejal Todor Pljakov iz Severne Makedonije. Njegov sotekmovalec Andrej Angelov je dodal, da so v šoli celo dobili prost teden, da so se lahko z mentorji ustrezno pripravljali na tekmovanje. »Čas za priprave smo imeli, ne vemo pa, kakšni bodo izzivi. Vse bo jasno v prihodnjih dneh in takrat bomo tudi videli, kako dobro smo se pripravili,« je nadaljeval Filip Rujanoski Stojanovski.

Makedonska ekipa, ki se bo pomerila v tekmovanju. FOTO: S. S.

Blagoj Kalkashliev prav tako iz Severne Makedonije se je udeležil tekmovanja že lani v Rijadu. »Odlično smo se imeli in precej vznemirjen sem, da vidim, kaj so za nas pripravili letos. Upam, da bom prav tako užival. Lani je bil še največji problem, da pravzaprav nismo vedeli, kakšne probleme sploh pričakovati, kakšna bodo vprašanja,« je dejal in dodal, da se precej bolj veseli praktičnega dela, ker »obožuje programiranje«.

Lepi vtisi iz Slovenije

Organizacija takšnega dogodka je precej kompleksna, je še dodala Monika Kropej, direktorica tekmovanja. »Tekmovalcem in njihovim spremljevalcem zagotavljamo nastanitev, strokovno infrastrukturo, kulturni in izobraževalni program. Želimo si, da Ljubljane ne zapustijo le z medaljami in plaketami, ampak tudi z novimi poznanstvi za prihodnja sodelovanja ter z lepimi vtisi o naši državi ter izkušnjami, kako se mi lotevamo raziskovanja umetne inteligence.«

Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco (IRCAI) je bil ustanovljen leta 2020 pod okriljem UNESCO in deluje v okviru Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani. Namenjeno je spodbujanju odgovornega in vključujočega razvoja umetne inteligence. Delovanje centra tako obsega področja etičnega upravljanja umetne inteligence, umetne inteligence za družbeno korist ter krepitev zmogljivosti, pri čemer spodbuja uporabo tehnologij za reševanje globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe, neenakosti v izobraževanju in revščina. Pri centru si prizadevajo zagotoviti, da umetna inteligenca prispeva k pravičnemu in trajnostnemu napredku človeštva po vsem svetu. IRCAI je kot raziskovalni center vpet v številne mednarodne in EU raziskovalne projekte, vključno s programi Global Gateway (Digital for Development - D4D in Digital Alliance) ter konzorcijem AI Act Service Helpdesk, kjer sodeluje neposredno z Evropsko komisijo.

Slovenska podružnica svetovnega združenja Association for Computing Machinery (ACM) je osrednje in največje svetovno združenje strokovnjakov s področja računalništva in informatike. Povezuje raziskovalce, pedagoge, študente in strokovnjake iz akademskega in industrijskega okolja ter spodbuja izobraževanje, strokovni razvoj in izmenjavo znanja.