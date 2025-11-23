Kako so algoritmi mlade pahnili v seksualno recesijo

{embed_jwplayer}t7IWjEQt###vertical{/embed_jwplayer}

V času, ko imajo mladi na telefonu na voljo »neskončno« potencialnih partnerjev, podatki vztrajno kažejo nekaj precej manj romantičnega: generacija Z poroča o rekordni osamljenosti, število dejanskih spolnih stikov pa se v zadnjih desetletjih opazno znižuje.

Svetovna anketa med skoraj 2000 mladimi razkriva, da se jih kar 80 odstotkov pogosto počuti osamljene, medtem ko je bilo takih babyboom generacije le 45 odstotkov, hkrati pa raziskave s področja javnega zdravja v ZDA in Sloveniji beležijo tako imenovano »seksualno recesijo«.

Aplikacije za zmenke in družbena omrežja s svojimi algoritmi, zasnovo vmesnika in ekonomskim modelom vplivajo na intimnost, samopodobo in razmerja moči med spoloma.

Nekateri mladi ujeti v krog parasocialnih odnosov in digitalnih nadomestkov za bližino. Pri tem odpre vprašanje, ali lahko tehnologija sploh še služi kot orodje za resnično povezovanje – in kaj bi se moralo spremeniti, da bi se to zgodilo.