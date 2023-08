Mnogim za spolnost preprosto zmanjka časa

V nadaljevanju preberite:

»Trenutki intime so izredno dragoceni, vzbujajo nam občutke ljubljenosti, zaželenosti, edinstvenosti, v paru se lahko osebnostno razvijamo, krepimo čutnost,« pojasnjuje Irena Rahne Otorepec, dr. med., specialistka psihiatrije in evropska specialistka spolne medicine, ki je za Delo spregovorila o seksu in zdravju.

Spolnost pozitivno vpliva na zdravje in je povezana z užitkom. Seksualnost v raznolikih pogledih in smereh lahko razveseljuje, navdihuje, osrečuje, krepi nam samozavest in dovoljuje neslutene fantazije. Anorgazmičnih je le malo žensk. Po izsledkih raziskav je takih le nekaj odstotkov, od 10 do 20 odstotkov jih doživlja vaginalni orgazem ob penetraciji, od 80 do 90 odstotkov pa klitoričnega, natančneje s stimulacijo vulvo-vaginalnega kompleksa. Za zadovoljno seksualno življenje orgazem ni obvezen.

Kot pojasnjuje sogovornica, se pri moški seksualnosti opušča lingvistično napačen izraz impotenca – spolna nemoč moškega. Nezmožnost doseganja zadostnega in zadovoljivega vzburjenja za penetracijo je zamenjal medicinski izraz erektilna disfunkcija; to je še vedno najbolj raziskana spolna motnja z možnostjo učinkovitega medikamentoznega zdravljenja.

V novi mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB 11) spolne motnje ne spadajo več med psihiatrične motnje, ampak so obravnavane v poglavju o stanjih, povezanih s spolnim zdravjem. Raziskave kažejo, da več kot 40 odstotkov vprašanih moških in več kot 50 odstotkov žensk poroča o eni ali več spolnih motnjah. Samih od sebe o teh težavah začne govoriti le desetina vprašanih. Od tistih, ki so bili v preteklem letu v spolnem partnerstvu, je 24 odstotkov moških in 28 odstotkov žensk poročalo o neravnovesju glede interesa za spolnost. Okoli 18 odstotkov jih je poročalo o spolnih težavah partnerke oziroma partnerja, pojasnjuje sogovornica in doda, da se spolne težave pojavljajo v vseh starostnih skupinah, v vseh življenjskih obdobjih, v vseh družbah, pri bolnih in pri razmeroma zdravih.