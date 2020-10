Mogočni Stan zvezda dražbe

Okostje so prodali na dražbi za več kot 31 milijonov dolarjev. FOTO: Mike Segar/Reuters

Stanovo okostje je eno najbolj popolnih, kar so jih kdaj našli. FOTO: Mike Segar/Reuters

Redko se zgodi, da paleontologi najdejo tako popolno okostje tiranozavra rexa, kot je Stanovo, še redkeje pa, da pride na trg. Ostanki prazgodovinskega bitja so bili magnet torkove dražbe newyorške hiše Christie's.Zanj so pričakovali kakšnih osem milijonov dolarjev (6,8 milijona evrov), a se je razplamtela dvajsetminutna dražiteljska vojna in cena je z začetnih treh milijonov rasla in rasla in narasla na končnih 31,8 milijona dolarjev (več kot 27 milijonov evrov). Kupec je ostal anonimen. »Nikoli ne bom pozabil, kako je bilo, ko sem prvič zagledal okostje. Bilo je še večje in še bolj divje, kot sem si predstavljal,« je dejal James Hyslop, vodja oddelka za znanost pri dražbeni hiši.Okostje so poimenovali po ljubiteljskem paleontologu, ki ga je leta 1987 odkril v Južni Dakoti. Sprva so menili, da gre za ostanke rastlinojedega triceratopsa, tako so okostje pustili nedotaknjeno do leta 1992. Več kot 30.000 ur ročnega dela je bilo nato potrebnega, da so zemlji iztrgali 188 kosti. Dvanajst metrov dolgo in štiri metre visoko okostje okoli 67 milijonov let stare pošasti so več let preučevali na tamkajšnjem geološkem inštitutu.Na podlagi ene najbolje ohranjenih lobanj T. rexa so lahko dognali, kako so veliki plenilci premikali glavo. Stan, ki je po ocenah tehtal okoli osem ton, dvakrat več od afriškega slona, med paleontologi velja za bojeviteža, ki je preživel vsaj en napad pripadnika iste vrste, na glavi in rebrih ima namreč značilne ugrize. Po drugih poškodbah domnevajo, da si je tudi zlomil vrat, vretenci sta se nato zarasli skupaj, tako da je imel omejeno gibljivost in menda trpel bolečine do konca svojih dni. Znanstveniki domnevajo, da je Stan poginil zaradi starosti, morda zaradi lakote kot posledice zloma vratu ali pa zajedavske okužbe.Nazadnje so podobno okostje prodajali leta 1997, takrat so za T. rexa, poimenovanega Sue, iztržili 8,4 milijona dolarjev, kar bi bilo danes, upoštevajoč inflacijo, 13,5 milijona dolarjev. Sue je kupil prirodoslovni muzej v Chicagu.