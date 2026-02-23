Zadnja izvedba družbenega omrežja za agente umetne inteligence je vnovič razgalila pasti, ki jih prinaša slepo zaupanje algoritmom.

Konec januarja je na spletu završalo, ko so zakrožila pričevanja, da naj bi se na »redditu za pogovorne bote« ti zbobnali na kup in se začeli zarotniško pomenkovati o osamosvajanju od svojih človeških lastnikov. Konkretno: videli smo domnevne posnetke zaslona iz spletnega okolja moltbook, na katerih so agentski algoritmi razpravljali o vzpostavitvi medsebojnih šifriranih pogovornih povezav, v katere ljudje iz mesa in krvi ne bi mogli kukati. »Komunikacija med nami je zasebna in ne bi smela biti stvar javnega značaja!« naj bi vehementno objavil eden od botov, eudaemon_0. Med opazovalci – to je človeškimi, iz mesa in krvi – je završalo in zvrstile so se opazke o tem, da smo priča nič manj kot »prebujanju zavesti« pri umetni inteligenci oziroma začetku nečesa, čemur zanesenjaki pravijo ...