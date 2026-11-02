Morrisov črv: obletnica prvega velikega kibernetskega napada

Čedalje pogosteje smo priča kibernetskim napadom, ki lahko povzročajo motnje in poškodbe računalniških sistemov ali omrežij.

Danes mineva 38 let, odkar je podiplomski ameriški študent na splet spustil prvega t. i. internetnega črva, ki je okužil deset odstotkov takrat delujočih računalnikov. Morrisov črv velja za prvega internetnega črva, ki ga je 2. novembra leta 1988 na splet spustil Robert Tappan Morris, so zapisali na spletni strani Računalniškega muzeja. Šlo je za eksperimentalni program, ki se je sam delil in razpošiljal naprej, a je krivcu za kasneje nastalo škodo ušel izpod nadzora.

To se je zgodilo še pred izumom svetovnega spleta, ko je bilo na internet, ki je takrat veljal za novo in ekskluzivno omrežje, ki so ga uporabljali le univerze, raziskovalni centri in vladni organi, povezanih le 60.000 računalnikov v manj kot 20 državah.

Težave so nastopile po celotni Severni Ameriki, ker se je črv zaradi napake v programu širil hitreje, kot je Morris to pričakoval. Nenadoma se je ustavilo približno deset odstotkov vseh računalnikov. Morrisov črv je sprožil dejanje, ki danes velja za prvi večji kibernetski napad v zgodovini, poroča univerza v Cornellu.

Preberite tudi: Spletne strani izključili. Kaj je PHP in zakaj je pomemben? (VIDEO)

Študent je nato sicer poslal anonimno pismo s Harvarda, v katerem je zapisal, kako črva onesposobiti in mu onemogočiti širjenje, a je bilo za to že prepozno, saj so bili do tedaj okuženi že številni vojaški sistemi in univerze, kar je povzročilo ogromno ekonomsko škodo. »Ključne vojaške in univerzitetne funkcije so se upočasnile. E-pošta je zamujala več dni,« so še dodali na strani cornellske univerze.

Črv je izkoristil varnostno luknjo v »razhroščevalnem« načinu Unix programa sendmail, so še zapisali na strani muzeja in dodali, da je bilo kasneje vloženega veliko časa in truda za ugotavljanje, kako ga onesposobiti. »Črv ni poškodoval ali uničil datotek, vendar je bil vseeno zelo močan,« pravi študija primera FBI o dogodku, v kateri so navedli, da so bili med žrtvami Harvard, Stanford, Johns Hopkins in Nasa.

Na strani Univerze v Cornellu navajajo tudi knjigo z naslovom Cyberpunk: Outlaws and Hackers on the Computer Frontier, v kateri je zapisana ugotovitev: »Z izdajo programa, ki je v nekaj urah ohromil več tisoč računalnikov, je [Morris] trajno spremenil potek svojega življenja in potrdil najhujše strahove vseh glede tega, kaj hekerji lahko storijo. Dogodek je pomenil prelomnico: zasebni svet računalniških omrežij je nenadoma postal skrb vzbujajoč za širšo javnost.«