Morski travniki so branik obale in podnebja

»Naravo smo dolgo jemali za samoumevno in njene vrednosti nismo prepoznali, prav tako ne njenega prispevka k družbi in našim gospodarskim sistemom. Vendar zdaj vse bolj spoznavamo, da je narava temeljna za gospodarstvo. Če narava propade, bomo propadli tudi mi,« poudarja profesor Carlos M. Duarte, svetovno znani morski ekolog, ki z raziskavami in pobudami skuša zagotoviti zaščito morja in obnavljanje najbolj prizadetih (obalnih) območij.

Pojem naravnega kapitala zajema vse naravne vire in ekosistemske storitve, ki omogočajo preživetje in gospodarsko dejavnost. To so oceani, gozdovi, travniki, reke, biotska raznovrstnost … Zdravo naravno okolje je nujni pogoj za vse druge dobrine, a čeprav naravni kapital postaja vse pomembnejša družbena, gospodarska in strateška dobrina, je zavedanje o vrednosti narave preskromno.

Profesor Duarte je sodeloval na nedavni delavnici na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer so razvijali okvir za kakovostno, merljivo in izvedljivo obnovo morske trave pozejdonke (Posidonia oceanica), enega ključnih sredozemskih morskih ekosistemov in pomembnega modrega naravnega kapitala morij in oceanov. Pozejdonka ima poseben pomen tudi za slovensko morje in morsko biologijo, saj je to temeljni sredozemski habitat, ki podpira biodiverziteto, prispeva k vezavi in skladiščenju ogljika ter stabilizira obalo z blaženjem valovanja in zmanjševanjem erozije.

FOTO: Voranc Vogel

Morski ekolog Rojen leta 1960 v Lizboni, od leta 1986 je državljan Španije. Doktoriral je leta 1987 na univerzi McGill v Kanadi. V preteklosti je bil med drugim profesor na Univerzi Zahodne Avstralije, zdaj predava na Univerzi za znanost in tehnologijo kralja Abdulaha v Savdski Arabiji, kjer tudi vodi platformo za raziskave koral. Je član španskega sveta za znanost. Objavil je več kot 1300 znanstvenih člankov in je eden najbolj citiranih morskih ekologov na svetu. Za svoje delo je prejel več prestižnih nagrad, aprila lani mu je japonski cesar podelil nagrado za »prispevek k razumevanju morskih ekosistemov na spreminjajočem se planetu, zlasti s pionirskimi raziskavami modrega ogljika«. Profesor Duarte v svojih raziskavah proučuje vplive globalnih sprememb na morske ekosisteme in išče rešitve za globalne izzive. Razvil je strategije za obnovo oceanov in morij do leta 2050, prav tako je razvil koncept modrega ogljika kot naravne rešitve za podnebne spremembe.

»Do nedavnega smo menili, da narava ne more kar propasti. A zdaj zaradi izčrpavanja habitatov, uničevanja biotske raznovrstnosti, podnebnih sprememb spoznavamo, da narava ni samoumevna, zato jo moramo zaščititi, zanjo poskrbeti. Sicer nas čaka kaskada dogodkov, zaradi katerih bo propadlo tudi naše gospodarstvo. Zato moramo najti način, da v gospodarskih sistemih prepoznamo vrednost narave. Pomembno je, da pogovore o naravi prenesemo iz ekologije in biologije v ekonomijo,« pravi profesor in dodaja, da Evropska unija dela korake v to smer, med drugim s sprejetjem uredbe o obnovi narave.

Če kopenske sisteme razmeroma dobro poznamo, je morje, zlasti globoko morje, še vedno manj raziskano. Med najpomembnejšimi ekosistemi v Sredozemlju je po Duartejevih besedah ekosistem pozejdonke – torej travniki morske trave. »Velik del travnikov je izginil, zato se zdaj združujemo, da bi z različnih vidikov ugotovili, kako lahko pospešimo obnovo ključnih morskih habitatov.«

Pozejdonka se uvršča med najdlje živeče organizme na Zemlji. Ta morska trava se namreč razmnožuje tako spolno, s cvetenjem in plodovi, kot nespolno, kar omogoča, da en sam organizem ustvari klone na večjih območjih. »Najstarejši klon smo do zdaj našli med španskima otokoma Ibiza in Formentera. Rastlina je vzklila pred 200.000 leti, nato se je širila s kloni in danes se razprostira na površini, enaki Manhattnu. Pa smo vseeno mislili, da je to le trava. Je veliko več,« pravi profesor na Univerzi za znanost in tehnologijo kralja Abdulaha v Savdski Arabiji in član španskega sveta za znanost.

Travniki pozejdonke igrajo pomembno vlogo pri zaščiti obale, imajo veliko sposobnost absorpcije ogljika, hkrati pa so naravni habitati za številne druge vrste. Foto Antonio Bronic/Reuters

Travniki pozejdonke igrajo pomembno vlogo pri zaščiti obale, imajo zelo veliko sposobnost absorpcije ogljika, saj lahko na leto vsrkajo 15-krat več ogljikovega dioksida kot podobno veliko območje amazonskega deževnega gozda, hkrati pa so naravni habitat za številne druge vrste. Tako so ti travniki pomembni tako za ribištvo, turizem kot hlajenje planeta.

Čisto vetrobransko steklo

Številne vrste izginjajo, toda medtem ko je človeštvo pozorno na nekatere markantne živali, denimo severne medvede, slone, pande, snežne leoparde, in je nastalo več pobud za njihovo zaščito, drugih niti ne opazimo. Vendar podatki kažejo, da je stopnja izumrtja žuželk osemkrat višja kot pri sesalcih, pticah in plazilcih, več kot 40 odstotkov žuželčjih vrst je v upadanju, tretjina je ogroženih in jim v prihodnjih desetletjih grozi izumrtje. »Iz obdobja, ko sem bil doktorski študent, doktoriral sem v Quebecu v Kanadi, se spominjam dvourne vožnje do jezer in tega, da sem v teh dveh urah moral dvakrat ustaviti, da sem dobro očistil vetrobransko steklo. Lani sem bil v Quebecu na počitnicah, v dveh tednih sem prevozil 4000 kilometrov, a nikoli nisem ustavil, da bi očistil vetrobransko steklo. Kje so vse žuželke? Na to ne gledamo kot na izgubo nečesa dragocenega, pa vendar je to tragedija,« opominja raziskovalec in s tem ponazarja naravni kapital.

Še posebej so za nas pomembne čebele in drugi opraševalci. »Vedno smo jih jemali za samoumevne. Vendar je 70 odstotkov naših pridelkov odvisnih od čebel; približno polovica celotne proizvodnje hrane je odvisna od čebel, da opravljajo svoje delo. Si predstavljate, kakšna gospodarska škoda bi bila, če opraševalci izginejo,« ponazarja pomen vrednotenja naravnega kapitala. Na to je, kot spomni sogovornik, opozarjala že biologinja Rachel Carson v knjigi Nema pomlad iz leta 1962, ko je bil vse bolj razširjen pesticid DDT. »Zamislila si je prihodnost, v kateri bo spomladi gozd tih, v njem ne bo ptic, ne žuželk. Dejstvo je, da se premikamo v tiho pomlad. To je primer, ki ga večina pozna. Podobno se dogaja v morju. Veliko raziskujem koralne grebene in ti so zelo ranljivi za posledice podnebnih sprememb.« Projekcije kažejo, da bi lahko do leta 2050 izgubili več kot 90 odstotkov koralnih grebenov, če se bo svet segrel za več kot 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo.

Tako kot gozdovi posredno in neposredno podpirajo gospodarstvo, imajo podobno vlogo tudi koralni grebeni. Ti so tropski gozdovi oceanov. So ponori za ogljik, prav tako prispevajo k vezavi dušika. So dom za več kot 4000 vrst rib. »Neposredno h gospodarstvu koralni grebeni vsako leto prispevajo približno bilijon ameriških dolarjev. Ker ščitijo obalo, zagotavljajo ribištvo, turizem in moderno biotehnologijo. Številne zdravilne učinkovine izvirajo s koralnih grebenov. Zato moramo začeti ceniti naravo, kajti če bo za nas še naprej samoumevna, zanjo ne bo poskrbljeno. Zelo pomembno je, da ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti vključimo v programe poslovnih in ekonomskih šol, da bo narava v polni meri vključena v delovanje celotne družbe.«

Ustrezne politike delujejo, a traja

Profesor Duarte je utemeljitelj koncepta modrega ogljika (blue carbon), ki poudarja vlogo obalnih ekosistemov kot pomembnih ponorov ogljika. Omenjene morske trave, mangrove in slana močvirja ter drugi obalni deli delujejo kot naravni ponori. Njegovo delo obsega vse celine in oceane ter večino vrst, od mikroorganizmov do kitov, s posebnim poudarkom na vlogi gojenja morskih alg kot trajnostne rešitve za številne izzive. »Z morsko ekologijo se ukvarjam že 45 let, delal sem povsod, od Antarktike do Arktike, od plitvin do globokega morja. Skoraj povsod sem že bil, no, v Sloveniji sem tokrat prvič. (nasmeh)«

V raziskavah se osredotoča na razumevanje učinkov globalnih sprememb na morske ekosisteme, v minulih letih je vodil mednarodno ekipo raziskovalcev, ki je ugotovila, da je obnova morskih ekosistemov do leta 2050 izvedljiva, čeprav gre za zahtevno nalogo, in predstavila tudi načrt za dosego tega cilja. Svojo znanstveno kariero bi, kot pravi, lahko razdelil na več poglavij. »Prvo poglavje je bilo učenje o oceanih, o delovanju ekosistemov. Drugo je bilo spoznanje, kako močno človekove dejavnosti vplivajo na morsko življenje. Bil sem priča izginotju zelo velikih travnikov pozejdonke. Raztezali so se na več deset kilometrov dolgih območjih, stari so bili verjetno več deset tisoč let, pa so izginili v enem letu. O tem poroča večina medijev. Naslovi govorijo o črni prihodnosti, a v znanstveni literaturi so se pojavljale tudi zgodbe o okrevanju.«

FOTO: Kim Kyung-hoon Reuters

Nekaterim je bil priča tudi sam. »Veliko sem delal z morskimi sloni. Videti so zelo leni, vseskozi poležavajo in spijo na obali. A počivanje sledi mesecem intenzivnega plavanja, potapljajo se celo tisoč metrov globoko. Raziskoval sem njihove selitvene vzorce v Tihem oceanu. Zaradi intenzivnega lova jih je bilo v začetku 20. stoletja precej malo. Danes, potem ko so lov prepovedali, populacije morskih slonov cvetijo. Podobna je zgodba nekaterih kitov, ki so jih prav tako množično lovili. Ko je bil uveljavljen moratorij na lov, so si populacije kitov lahko opomogle. Vendar to teče pri različnih vrstah različno hitro. To sta dva primera uspešnega obnavljanja vrst, kar kaže, da je to mogoče. Prav to me je tudi privedlo do tega, da sem začel raziskovati morske trave, ki pa ljudi na splošno ne zanimajo toliko kot kiti.«

Carlos M. Duarte je morske trave poimenoval grdi rački ohranjanja morja, saj večina ni poznala njihovega pomena. »Opažali smo upadanje, globalno gledano so bile te stopnje od dva do tri odstotke na leto, ne gre za linearen trend, enak po vsem svetu. A danes lahko v Evropi že govorimo o okrevanju.«

To je bilo po njegovih besedah mogoče zaradi več direktiv, s katerimi je Evropska unija zaščitila naravne habitate. Morski travniki pozejdonk so vključeni v območja Nature 2000, vodna direktiva je morske trave označila za pomembne kazalnike dobrega ekološkega stanja obalnih voda, nazadnje še direktiva o obnovi narave. »Vidimo, da politike lahko delujejo, vendar traja vsaj 20 let, da vidne rezultate opazimo tudi v naravi.«

V raziskavi o obnovi morskih ekosistemov so predstavili znanstvene dokaze, da je to mogoče. »In s kolegi sem predstavil načrt, kako to doseči,« pravi. Za dosego cilja obstaja šest ravni in nujni pogoj: zaščititi moramo vrste, potrebujemo območja, zaščitena pred človekovimi motnjami, ribolov mora biti trajnosten, če še želimo hrano iz oceanov, ne da bi jih pri tem uničili, aktivno moramo obnavljati habitate, blažiti podnebne spremembe in blažiti onesnaževanje, našteva Duarte. »Nujni pogoj pa je, da ne obupamo nad prizadevanji za zdrave oceane. Kot sem že omenil, medijski naslovi so negativni, gre za šok terapijo javnosti, sčasoma lahko te negativne projekcije odvrnejo javnost od dejanj. Številni mladi so zelo prestrašeni, zdaj že govorimo o sindromu ekološke tesnobe. Spremeniti moramo naracijo, javnosti moramo predstavljati tudi pozitivne zgodbe o velikopotezni prihodnosti – ne utopične, ampak dosegljive.«

Hinavščina v podnebnih pogajanjih

Duarteja navdušuje progresivnost Evropske unije pri okoljskih in podnebnih ukrepih. Pri tem poudarja pomen skupinskih odločitev, ki so lahko bolj drzne, kot bi bile odločitve v parlamentih posameznih držav EU, hkrati pa bolj dolgoročne, kakršne okoljske zaveze morajo biti. »ZDA so se hvalile, da so najbolj ambiciozni podnebni akterji na svetu, v obeh Trumpovih mandatih pa so odstopile od pariškega sporazuma. Torej, štiri leta ste najbolj predan podnebni akter, naslednja štiri leta pa pravite, da so podnebne spremembe prevara. V EU je slika drugačna, ne glede na vlado posamezne države, ki bo morda spremenila stališča o okolju v primerjavi s prejšnjo vlado, to državo obvezujejo evropske direktive. Tako menim, da je EU edina, ki zares ohranja dosledno podnebno politiko.« So pa tudi druge države trdno zavezane k podnebnim ukrepom in imajo prav tako dolgoročne politične cikle. »Kitajska je trenutno med najpomembnejšimi podnebnimi akterji, tudi zato, ker je globalni ponudnik tehnologij za energetski prehod, od baterij do sončnih elektrarn. Pa na primer Savdska Arabija, ki še pred sedmimi leti sploh ni imela okoljske politike. Vodstvo se je obotavljalo, da bi podnebne spremembe obravnavalo kot problem. Vendar zdaj že odmika gospodarstvo od zgolj nafte in prepoznava naravni kapital. Veliko je država v zadnjih letih naredila tudi za zaščito oceanov in koralnih grebenov.«

Carlos M. Duarte živi in dela v Savdski Arabiji in posledice podnebnih sprememb so tudi tam jasno vidne. »Zaradi geografske lege so v državi ekstremne razmere. V mestu Damam ob obali Perzijskega zaliva poleti temperature dosežejo celo 52 ali 53 stopinj Celzija. Takšna vročina ima uničujoče posledice za človeško telo. Našo univerzo in druge strokovnjake je tako vlada zaprosila za podrobna poročila o vplivih podnebnih sprememb, če se bo svet segrel za več kot tri stopinje. Treba se je zavedati, da smo 1,5 stopinje praktično že presegli, zagotovo bomo presegli tudi dve stopinji, smo na poti, da presežemo tri stopinje. V poročilu smo navedli, da Savdsko Arabijo čaka katastrofalna prihodnost, ko bodo prizadeti ne le zdravje ljudi, ampak tudi vodna in prehranska varnost,« poudarja.

Pri tem je opozoril še na hinavščino tako enih kot drugih držav, ko je govor o ukrepih za blaženje podnebnih sprememb. »Pogosto se krivda pripisuje le proizvajalcem nafte, toda odgovornost morajo prevzeti tudi potrošniki nafte. Dober primer je tudi, kako je Nemčija pogojevala, da se morajo države v razvoju zavezati k opustitvi premoga. Ko je Rusija napadla Ukrajino, je Nemčija zagnala elektrarne na premog. V podnebni politiki je veliko hinavščine. Resnično nam primanjkuje empatije, ker se preprosto ne trudimo dovolj, da bi se razumeli in da bi poiskali rešitev, ki bo pravična za vse. Koncept podnebne pravičnosti je zelo pomemben v podnebni politiki, vendar gre za odgovornost razvitih držav do držav v razvoju.«

Koralni grebeni h gospodarstvu vsako leto neposredno prispevajo približno bilijon ameriških dolarjev. A zaradi podnebnih sprememb hitro propadajo. Foto Jorge Silva/Reuters

Koralni grebeni še niso zgodba o uspehu

Sogovornik vodi tudi globalno platformo za raziskave koral s sedežem v Savdski Arabiji. Korale, kot že omenjeno, zaradi zakisanja morij propadajo. »Obnova morskega življa je velik in zelo težaven izziv. Največje tveganje za neuspeh so koralni grebeni, ki so najbolj ranljivi za podnebne spremembe v celotni morski biosferi. Po vsem svetu izginjajo zelo hitro, vse otoške države v tropskem pasu so odvisne od njih, predvsem za zaščito obale. Ti otoki so nizki, in če koralnih grebenov ne bo, lahko države preprosto izginejo. Pri tem ne gre le za ohranjanje biotske pestrosti ali pa za ohranjanje ribištva, ampak za ohranjanje nacionalnih ozemelj,« poudarja raziskovalec.

»V podnebni znanosti veliko razpravljamo o optimizmu in upanju. Optimizem je življenjski nazor, da bo vse v redu, ne da bi karkoli naredili. Tako nisem optimističen glede koral, prav tako ne glede podnebnih sprememb. Upanje pa je drugačen odnos, in sicer, da prepoznamo težave, hkrati pa vidimo, da lahko z veliko truda in vztrajnosti dosežemo pozitiven izid. Torej sem poln upanja, da bomo rešili koralne grebene, čeprav danes ne vidim dokazov za to. Res bo težko,« priznava.

»Imam vnuka, ki se navdušuje nad dinozavri. Ve pa tudi, da so dinozavri izumrli, ker je na Zemljo padel asteroid. Zdaj pa si predstavljajte, da čez mnogo let z vnukom listate knjigo o koralah, polnih barv in življenja, in vas vpraša, kaj pa so bili koralni grebeni in zakaj jih ni več. Za koralne grebene smo asteroid mi. Vsak od nas, ne moremo preprosto pogledati stran. Imamo generacijsko odgovornost, da zagotovimo, da bodo korale preživele. To pa zahteva velikanska prizadevanja družbe, ne zaradi vas, mene, politikov, ampak zaradi danes še nerojenih otrok.«