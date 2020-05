Most, ki povezuje galaksije, Nasa najema sedež na sojuzu in priprave za Artemis

Galaktični most

Priprave za Artemis

Izstrelišče 39A FOTO: Nasa/Frank Michaux



Nasa najela sedež na ruskem sojuzu

Rover v konfiguraciji za izstrelitev

Rover je združen s pristajalnim sistemom. Na fotografiji je (na zlati podlagi) razviden tudi helikopterček. FOTO: Nasa/JPL-Caltech

Pred nekaj sto milijoni let sta trčili dve jati galaksij in potovali druga skozi drugo. Pri tem sta si izmenjali galaktični material in nastal je nenavaden most vročih plinov, so sporočili z ameriške in evropske vesoljske agencije. Most je dolg tri milijone svetlobnih let in ga upogibajo sile bližnje supermasivne črne luknje, so ugotovili znanstveniki z analizo podatkov rentgenskih observatorijev Chandra in XMM Newton. Jate galaksij so največji objekti v vesolju, ki jih povezuje gravitacija. Vsebujejo na stotine galaksij, velikansko količino več milijonov stopinj vročih plinov in veliko nevidne temne snovi. Sistem na sliki je Abell 2384, ki leži okoli 1,2 milijarde svetlobnih let od Zemlje. Na most vplivajo curki iz supermasivne črne luknje v središču ene izmed galaksij v jati. Curek je tako močan, da upogne plinski most, ki ima maso šestih bilijonov Sonc. Takšni sistemi so pomembni, da lahko znanstveniki preučijo, kako se oblikujejo večje jate. Računalniški modeli kažejo, da ob trčenju jati najprej zanihata in večkrat preideta ena skozi drugo, šele čez nekaj časa se umirita in združita v večjo celoto.Izstrelitveno ploščad 39B v Kennedyjevem vesoljskem centru na Floridi preurejajo in pripravljajo za odpravo Artemis 1, ki bo prva misija do Lune in nazaj, a še brez posadke. Ploščad prezidavajo, da bo primerna za novo raketo SLS in kapsulo Orion. Posodobili so sisteme, ki so jih uporabljali še v dobi Apollov in raketoplanov, in sicer tako, da bi bilo izstrelišče primerno za različne rakete in da bi bil čas priprave čim krajši. Osnovne zahteve za vsako izstrelitev so elektrika, vodni sistem za ohlajanje, jarek za odvod ognjenih plinov in dovolj veliko varnostno območje. Med obnovo so zamenjali skoraj štiristo kilometrov bakrenih žic in 90 kilometrov optičnih vlaken. Vodni stolp drži poldrugi milijon litrov vode, ki jo v požarni jarek ob izstrelitvi zlijejo v manj kot 30 sekundah. Izstrelišče obkrožajo trije stolpi s strelovodi, da so rakete zaščitene med nevihto. S tega izstrelišča so 18. maja 1969 med drugim izstrelili Apollo 10. Na še bolj legendarnem izstrelišču 39A, s katerega je poletel Apollo 11, pa se te dni pripravljajo na izstrelitev dragona, ki bo v vesolje ponesel prva astronavta z ameriških tal po letu 2011. Nasa je namreč to izstrelišče dala v dvajsetletni najem podjetju Spacex Nasa bo, ker še ni jasno, kdaj bosta novi komercialni kapsuli usposobljeni za reden prevoz v vesolje, ruski vesoljski agenciji plačala okoli 90 milijonov evrov za povratno vožnjo do mednarodne postaje. Nikakor si namreč ne želijo, da na vrhunskem laboratoriju ne bi bilo ameriških astronavtov. Pogodba sicer ni presenečenje. Čez dva tedna bo res poletel Spacexov dragon, a ker gre šele za prvi testni polet, se še ne ve, kdaj bo kapsula operativna. Predvideva se, da bi se lahko naslednji polet dragona, na katerem bodo trije ameriški in japonski astronavt , zgodil jeseni letos, a je datum odvisen od uspešnosti tokratnih testiranj. Prav zato so se pri Nasi izpogajali za sedež na ruskem plovilu, ki ga bodo izstrelili oktobra letos na šestmesečno odpravo. Kot navaja portal Spaceflight now, je ruska agencija oktobra predvidevala polet treh svojih kozmonavtov. Nasa je v zameno za sedež privolila, da v naslednjih dveh letih in pol s komercialnimi tovornimi kapsulami na postajo prepelje okoli 800 kilogramov ruskega tovora.Čez dobra dva meseca se odpre izstrelitveno obdobje za plovila, ki želijo na Mars ali v njegovo orbito. Ameriški rover Perseverance je že na Floridi v vesoljskem centru, kjer so ga začeli postavljati v stanje, da ga lahko namestijo v tovorni del rakete Atlas V podjetja United Launch Alliance. Proces se je začel že sredi aprila, ko so rover spojili s pristajalnim sistemom. »Spojitev je eden večjih korakov za ekipo, saj se to dvoje loči tik pred površjem, in sicer okoli 20 metrov nad tlemi Marsa,« je pojasnil vodja ekipe za priprave na izstrelitev. Dela kot tudi preverjanje programske opreme kljub ukrepom za zajezitev širjenja koronavirusa, ko številni delajo od doma, potekajo dobro in bodo pri Nasi ujeli roke za izstrelitev. Ne glede na točen datum izstrelitev - časa bo od 17. julija do 5. avgusta, bo rover v kraterju Jezero predvidoma pristal 18. februarja 2021.