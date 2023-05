Neuralink dobil dovoljenje za klinične študije na ljudeh

V nadaljevanju preberite:

Na twitterju so v podjetju Neuralink objavili, da so prejeli dovoljenje ameriške uprave za živila. »Z navdušenjem sporočamo, da smo prejeli odobritev FDA za začetek naše prve klinične študije na ljudeh! To je rezultat neverjetnega dela ekipe Neuralink v tesnem sodelovanju z FDA in predstavlja pomemben prvi korak, ki bo nekega dne omogočil, da bo naša tehnologija pomagala mnogim ljudem,« so tvitnili in dodali, da za zdaj še niso odprte prijave za klinična preskušanja, da pa bodo kmalu objavili več informacij.