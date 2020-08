Možgani – vesolje v malem

Možgani so kot vesolje. Pa to ni mišljeno metafizično ali celo eterično, bolj gre za dimenzijo skrivnostnosti: oboje imamo kot na dlani, na razpolago za raziskovanje, a vendar se nam ne eno ne drugo noče in noče razkriti, ne zmoremo še v popolnosti zaobjeti njunih principov delovanja. V vesolju se nam izmuzneta temna energija in temna snov, v možganih zavest, spomin, celo misel sama. Kot smo nemočni pri razumevanju sveta za dogodkovnim obzorjem črne luknje, tako tudi še ne znamo zanesljivo in docela uspešno zdraviti degenerativnih in duševnih bolezni možganov. Zanimivo postane, ko pomislimo, da drugo, torej vesolje, poskušamo ...