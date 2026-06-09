Mreža za krepitev regijskega sodelovanja na področju preventive

V začetku junija so ustanovili strokovno mrežo na področju preventive Salus, ki povezuje države srednje in vzhodne Evrope. Gre za mednarodno strokovno platformo, ki združuje strokovnjake s področij javnega zdravja, medicine, psihiatrije, toksikologije, zdravstvene ekonomike in sorodnih ved, z namenom izmenjave znanja in uvajanja sodobnih, na znanstvenih dokazih utemeljenih in izvedljivih pristopov k preventivi. V mreži sodelujejo strokovnjaki iz Češke, Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Srbije in Bolgarije.

Med ustanovnimi članicami mreže je tudi slovenska znanstvenica, genotoksikologinja prof. dr. Metka Filipič, dolgoletna raziskovalka Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) in sodelavka Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) ter pionirka področja genotoksikologije v Sloveniji. Njeno znanstveno delo, osredotočeno na prepoznavanje in oceno tveganj za zdravje ljudi, prinaša v mrežo dragoceno strokovno podlago za na dokazih temelječe presoje tveganj – področje, ki je v jedru sodobnih preventivnih pristopov in zmanjševanja zdravstvene škode.

Države srednje in vzhodne Evrope se soočajo s podobnimi izzivi na področju javnega zdravja, med drugim z visoko razširjenostjo kroničnih nenalezljivih bolezni ter stanj, povezanih z alkoholom, debelostjo, presnovnimi motnjami, onesnaženostjo okolja, kajenjem, kroničnim stresom, težavami v duševnem zdravju in vedenjskimi tveganji. Hkrati zdravstveni sistemi v regiji pogosto ostajajo pretežno osredotočeni na zdravljenje bolezni, ko te že nastopijo. Vlaganja v preventivo v vseh teh državah predstavljajo manj kot tri odstotke zdravstvenih proračunov, načela zmanjševanja škode pa še vedno niso splošno priznana kot učinkoviti modeli za spoprijemanje s sodobnimi zdravstvenimi izzivi.

Mreža si prizadeva razviti trajno regijsko platformo za izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj, izobraževanje zdravstvenih delavcev, pripravo strokovnih priporočil in spodbujanje racionalnih, na dokazih temelječih politik javnega zdravja. Poseben poudarek bo na interdisciplinarnem sodelovanju, komunikaciji s strokovno skupnostjo in oblikovalci politik, ki temeljijo na znanost ter na razvoju praktičnih rešitev.

»Potrebujemo širši premik v razumevanju zdravja – stran od zdravljenja že razvitih bolezni in k zgodnjemu prepoznavanju tveganj, zmanjševanju škode in ohranjanju kakovosti življenja. Verjamem, da lahko ta mreža pomembno prispeva k razvoju sodobnejših in učinkovitejših politik javnega zdravja,« je povedal izr. prof. dr. Jiří Votruba, podpredsednik mreže SALUS, profesor na Karlovi Univerzi in predstojnik I. klinike za tuberkulozo in bolezni dihal Splošne fakultetne bolnišnice v Pragi.

»Če nam bo uspelo spodbuditi boljšo preventivo, razviti lokalne programe promocije zdravja in uveljaviti manj stigmatizirajoče pristope k duševnemu zdravju, odvisnostim, debelosti in drugim tveganim vedenjem, bodo državljani v prihodnjih letih občutili zelo oprijemljive koristi te pobude,« je dejal izr. prof. dr. Ranko Stevanović, dr. med., predsednik Hrvaškega združenja za zmanjševanje zdravstvene škode (HaRPH) in podpredsednik mreže Salus.