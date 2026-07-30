Mrk in druge skrivnosti Sonca

V Evropi bo 12. avgusta viden popolni Sončev mrk: pri nas bo viden le delni, za popolnega bo treba v Španijo ali na Islandijo oziroma Grenlandijo. »Mrki so fascinantni dogodki. Čeprav se popolni Sončev mrk pojavi približno enkrat na leto nekje na Zemlji, je za točno določeno lokacijo to izjemno redek pojav, ker je pas popolne sence širok le nekaj sto kilometrov, tako da na istem kraju nastopi v povprečju na vsakih nekaj sto let in se ga vsekakor splača doživeti,« je poudarila solarna fizičarka Sonja Jejčič s Pedagoške fakultete in Fakultete za matematiko in fiziko UL. Pri nas je bil zadnji popolni Sončev mrk 11. avgusta 1999 viden v severovzhodnem delu Prekmurja, naslednji bo viden skoraj v vsej Sloveniji 3. septembra 2081, vmes pa bomo videli še nekaj delnih. Popolni mrk bo v Evropi – v ...