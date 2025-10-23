Mrtvi so še vedno aktivni del družbe

V nadaljevanju preberite:

Predlansko pomlad je slovenske raziskovalce, še posebno tiste s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, razveselila novica o pridobitvi petletnega, skoraj dvomilijonskega projekta ERC (Evropskega raziskovalnega sveta). Ime projekta Deagency je akrostih dela imena The roles of the agency of the dead in the lives of individuals in contemporary society oziroma Vloga mrtvih v življenju posameznikov v sodobni družbi. S predlagateljico in nosilko projekta, etnologinjo dr. Mirjam Mencej, redno profesorico na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, smo se pogovarjali o dosedanjem delu in o pričakovanih rezultatih projekta.

»V mnogih religijah verjamejo, da najdejo svoj mir po smrti samo tisti, ki so pokopani v skladu s tradicijo skupnosti, ki ji pripadajo; dokler niso, pa naj bi se duhovi umrlih »vračali« kot prikazni, v sanjah ali skozi druge oblike komunikacije in strašili žive. O izkušnjah z duhovi umrlih poročajo raziskovalci z mnogih območij, kjer so se dogajali nasilni poboji, največkrat množični, zlasti tam, kjer trupla pobitih niso bila nikoli najdena in so ostala nepokopana ali pa so bili ubiti na napačni strani zgodovine, na primer v Vietnamu, Argentini, Južni Koreji, Indoneziji,« razlaga raziskovalka.