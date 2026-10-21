Musk bi združil Teslo in Spacex

Ameriški milijarder Elon Musk je naklonjen združitvi vesoljskega podjetja Spacex in proizvajalca električnih avtomobilov Tesla, pri čemer sta podjetji že oblikovali posebna odbora, ki bosta preučila možnosti za povezovanje. Musk, ki vodi obe družbi, je na torkovem pogovoru z vlagatelji poudaril, da bi združitev lahko imela številne prednosti, vendar bo končna odločitev v rokah delničarjev.

»Menim, da obstaja veliko razlogov za združitev podjetij,« je po poročanju CNN dejal Musk, a je opozoril, da zaradi nasprotja interesov ne bo sodeloval v pogajanjih o morebitni transakciji. O njej bosta odločala posebna odbora obeh družb, ki morata zagotoviti ustrezen postopek.

Špekulacije o združitvi so se okrepile po tem, ko je Spacex julija izvedel odmevno prvo javno ponudbo delnic. Musk takrat možnosti povezovanja ni želel komentirati, tokrat pa je prvič javno izraziteje podprl zamisel.

Vlagatelji so se na njegove izjave odzvali pozitivno. Delnice Spacexa so se v podaljšanem trgovanju podražile za skoraj pet odstotkov, delnice Tesle pa za nekaj več kot odstotek.

Spacex, ki poleg raket razvija satelitski internet Starlink ter deluje na področju umetne inteligence in družbenih omrežij, je v tretjem četrtletju ustvaril 14,6 milijarde dolarjev prihodkov, kar je 161 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Čisti dobiček je dosegel 4,4 milijarde dolarjev, potem ko je podjetje v prvih dveh četrtletjih letošnjega leta poslovalo z izgubo. Analitiki, ki jih spremlja FactSet, so pričakovali 12,9 milijarde dolarjev prihodkov in 1,57 milijarde dolarjev čistega dobička.

Vprašanja glede Starlinka v Ukrajini

Morebitno združitev spremljajo tudi vprašanja o vlogi Muskovih podjetij v vojni v Ukrajini. The Wall Street Journal je namreč tik pred torkovim pogovorom z vlagatelji poročal, da je menda Musk odredil upočasnitev vojaške različice satelitskega sistema Starlink, kar je presenetilo ukrajinske uradnike.

Ukrajina je prejšnji teden podjetju Spacex očitala, da je z nenadnimi omejitvami dostopa do satelitskega interneta otežilo njeno obrambo. Ukrajinska vojska sistema Starlink in vojaške različice Starshield uporablja za komunikacijo ter podporo operacijam z brezpilotnimi letalniki.

Musk je odgovornost za omejitve pripisoval ameriški vladi, administracija predsednika Donalda Trumpa pa je zanikala, da bi bila odgovorna za motnje. Musk je na družbenem omrežju X poudaril, da je Starshield v lasti in pod nadzorom ameriške vlade ter da o omejitvah hitrosti in uporabe odločata ameriška vojska in predsednik.