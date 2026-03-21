Musk je zavajal vlagatelje

Milijarder Elon Musk je zavajal v svojih javnih izjavah v ključnem obdobju prevzema Twitterja leta 2022, je ugotovilo sodišče. Po dveh dneh razprav je porota na zveznem sodišču v San Franciscu soglasno izrekla obsodbo proti tehnološkemu magnatu. Tožbo zoper Muska je vložila skupina vlagateljev, ki so se zanašali na njegove izjave.

Med pričanjem na sodišču v začetku tega meseca je Musk trdil, da vlagateljev ni zavajal in da so ljudje preprosto preveč razlagali njegove javne komentarje in tvite. A porota mu ni verjela. Razsodili so, da so bile nekatere njegove javne trditve o težavah twitterja in da se bo morda umaknil iz 44-milijardnega prevzemnega posla namerno zavajajoče, navaja BBC. Tako so poudarili, da je Musk zaradi svojih javnih izjav med majem in oktobrom 2022 umetno znižal ceno delnic Twitterja. Musk je takrat pisal o domnevnih težavah Twitterja in tudi dejal, da je posel v mirovanju, na koncu je napovedal, da bo od posla odstopil. Sledila je tožba Twitterja, naj Musk spoštuje dogovor, oktobra je Musk nato družbeno omrežje prevzel po dogovorjeni ceni. NAslednje leto je twitter preimenoval v x. Ti meseci so se izkazali za finančno škodljive za vlagatelje v Twitter.

Vlagatelj Brian Belgrave je sodišču v pričanju povedal, da je sledil Muskovim izjavam, da odstopa od posla, in je julija 2022 prodal delnice Twitterja precej pod ceno, po kateri jih je nekaj mesecev prej kupil. Cena je bila znatno nižja od cene, ki jo je na koncu plačal Musk.

Sodba bi lahko pomenila, da bo najbogatejši človek na svetu moral plačati milijarde dolarjev oškodovanim vlagateljem.

Muskovi odvetniki sodbe niso komentirali.

To ni prvič, da se je Musk zaradi svojih tvitov in izjav znašel v pravnih težavah. Leta 2023 so delničarji Tesle vložili tožbo, češ da jih je izvršni direktor Tesle zavajal. Takrat je bilo sodišče na Muskovi strani.