Musk proti Altmanu: bitka plehkih osebnosti

Sodni dvoboj najbolj razvpitih ameriških tehnoloških podjetnikov ta hip je postregel s kopico sočnih podrobnosti.

Osemnajstega maja je porota soglasno odločila, da je Elon Musk predolgo odlašal s tožbo proti družbi OpenAI, v kateri je trdil, da so preostali soustanovitelji prvotno neprofitno podjetje zlorabili za osebno korist. Porotniki so se odločali zgolj dve uri in tudi sodnica okrožnega sodišča za Severno Kalifornijo Yvonne Gonzales Rogers je odločitev takoj potrdila. Čeprav so Musk in njegovi odvetniki napovedali pritožbo, je njen uspeh malo verjeten, tako da je izid odmevnega procesa, ki bi lahko premešal karte v industriji umetne inteligence, odločen. Se pravi, Musku ni uspelo zavreti vztrajnega drsenja družbe OpenAI s položaja neprofitnega raziskovalnega laboratorija proti obliki klasičnega velikana Silicijeve doline, ki bo predvidoma proti koncu letošnjega leta tudi odšel na borzo (IPO). ...