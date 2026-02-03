Elon Musk s svojim podjetjem kupuje ... svoje podjetje

Muskovo najuspešnejše podjetje SpaceX prevzema zagonsko podjetje za umetno inteligenco xAI, najbolj znano po svojem (spornem) klepetalnem botu grok. Milijarder Elon Musk tako nadaljuje z združevanjem svojih poslovnih interesov.

Kot je Musk dejal v sporočilu za javnost, bo združitev oblikovala »motor inovacij«, ki bo pod eno streho združil umetno inteligenco, rakete, vesoljski internet in medije.

Musk še meni, da bo vesolje ponudilo rešitev za energetske potrebe podjetij, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco. Dodal je, da je prioriteta izstrelitev satelitov z umetno inteligenco. Ima pa Musk, ko je napovedal, še večje ambicije. »Zmožnosti, ki jih bomo odprli z uresničitvijo podatkovnih centrov v vesolju, bodo financirale in omogočile samorasle baze na Luni, celotno civilizacijo na Marsu in končno širitev v vesolje,« je zapisal.

Podrobnosti niso razkrili, viri pa navajajo, da je xAI ocenjen na okoli 105 milijard evrov, SpaceX pa precej več: na slab bilijon evrov, s čimer se uvršča med najvrednejša zasebna podjetja na svetu. SpaceX naj bi sicer letos prvič ponudil delnice na borzi.

Prejšnji mesec je Muskovo podjetje za električne avtomobile Tesla prav tako napovedalo, da je v xAI vložilo 1,7 milijarde evrov. Musk je takrat investitorjem Tesle povedal, da si xAI predstavlja kot »dirigenta orkestra« za tovarne Tesle, ki uporabljajo avtonomne robote. Hkrati je Musk povedal, da bo Tesla prenehala proizvajati dva modela avtomobilov in se osredotočila na proizvodnjo robotov – to je ena najpomembnejših sprememb, ki jih je podjetje doslej izvedlo.

Neuralink in The Boring Company sta zdaj očitno edini dve manjši Muskovi podjetji, ki nista bili vključeni v eno od njegovih večjih podjetij. Podjetje xAI je bilo sprva del omrežja x, kakor se je preimenoval twitter, potem ko ga je Musk kupil leta 2022. Do pomladi 2025 je xAI postalo neodvisno podjetje, ki so ga vlagatelji ocenili višje kot X.

Milijon satelitov

Združitev je sledila objavi velikopotezni vlogi, ki jo je SpaceX minuli teden vložil pri Zvezni komisiji za komunikacije. Zaprosil je namreč za dovoljenje za izstrelitev milijona satelitov, ki bodo delovali kot »orbitalni podatkovni centri«. Podjetje je navedlo, da bo satelite razporedilo v orbite z višino med 500 in 2000 km ter naklonom 30 stopinj in sončno sinhronizacijo.

SpaceX je nedavno napovedal tudi načrte za namestitev sistema za spremljanje razmer v vesolju, imenovanega Stargaze, ki bo z uporabo sledilnikov zvezd zagotavljal podatke o morebitnih konjunkcijah med sateliti v orbiti. Cilj je pomagati pri odpravljanju konfliktov med trajektorijami satelitov in preprečevanju trkov v nizki zemeljski orbiti.