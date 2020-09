Na Arktiki ni več arktičnega podnebja

Ko pomislimo na Arktiko, sta prvi asociaciji led in sneg, a morda bomo morali kmalu dodati še kakšno. Že res, da se vremenski vzorci, ledeni pokrov, padavine in temperature z leti ves čas nekoliko spreminjajo, a nova raziskava Ameriškega centra za atmosferske raziskave je razkrila takšne spremembe v temperaturah, da so vremenska nihanja med posameznimi leti večja kot kdaj prej, Arktika pa vstopa v povsem nov podnebni režim.»Smo v obdobju tako hitrih sprememb, da starejši podnebni modeli ne morejo več napovedati, kaj lahko pričakujemo naslednje leto,« je povedala vodja raziskave. Sodelujoči v študiji so med drugim ugotovili, da se je v zadnjih desetletjih ledeni pokrov tako zelo zmanjšal, da tudi v nadpovprečno mrzlih letih ne prekrije površin, ki so bile zaledenele v poletjih sredi dvajsetega stoletja. Raziskovalci so na podlagi velike količine podatkov preteklih obdobij in s pomočjo računalniških simulacij določili klimatske meje tako imenovane stare Arktike ter ob primerjavi z najnovejšimi parametri ugotovili, da se podnebje izjemno hitro pomika zunaj teh meja.Povprečna površina arktičnega ledenega pokrova je septembra, ko je poledenitev na letnem minimumu, kar za 31 odstotkov manjša od površine v prvem desetletju satelitskih opazovanj med letoma 1979 in 1988.Simulacije so raziskovalcem razkrile še, da bi bila v podobnem tempu Arktika ob koncu stoletja popolnoma brez ledenega pokrova med tri in deset mesecev na leto, drastično pa bi se povečalo število deževnih dni. »Arktiko čakajo velike spremembe v poledenitvi, temperaturah in padavinah. Spremeniti bomo morali naše poglede na to, kaj je arktično podnebje,« je povedala Landrumova.