Na dragonu tudi japonski astronavt

Astronavtka Shannon Walker je bila na ISS že leta 2010. Nasa jo je zdaj uvrstila na prvi operativni polet nove kapsule za prevoz posadke. FOTO: Nasa/AFP

Behnken je do zdaj v vesolju preživel 708 ur in pri tem opravil šest vesoljskih sprehodov. Letel je z raketoplanom Endeavour marca 2008, ko so na ISS dostavili japonski laboratorij Kibo, in nato še februarja 2010, ko so na postajo pripeljali stanovanjski modul Node 3 in znamenito kupolo s sedmimi okni, ki je med najbolj priljubljenimi kotički postaje med astronavti, saj je ravno od tam najlepše opazovati Zemljo.



Tudi Hurley je do zdaj v vesolje letel dvakrat. Bil je član odprave raketoplana Endeavour julija 2009, ko so dostavili japonske module. Julija 2011 pa je letel z Atlantisom, ko so med drugim tovorom na ISS pripeljali logistični modul raffaello.

SpaceX ima sicer nov razlog za veselje. V minulih dneh je Nasa objavila, da so zasebno podjetje Elona Muska izbrali za prevoznika tovora na lunarno postajo Gateway, ki je predvidena za gradnjo v prihodnjih desetletjih. Pogodba je vredna kar 6,3 milijarde evrov. SpaceX tovor za Naso, in sicer na ISS, dostavlja že od leta 2012.

Astronavt japonske vesoljske agencije, ki se usposablja za zanj drugo odpravo na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS), bo tja letel s prvim operativnim letom vesoljskega taksija dragon za človeško posadko, ki ga za Naso razvija SpaceX Zanimivo je, da bo za Nogučija to že tretje različno plovilo, s katerim bo poletel v vesolje. Bil je namreč član testne odprave na raketoplanu Discovery, ki je poletel 26. julija 2005. Discovery je takrat prvi raketoplan, ki je poletel dve leti in pol po tragediji Columbie 1. februarja 2003, ko je umrlo sedem članov posadke. Decembra 2009 pa je japonski astronavt z ruskim sojuzom poletel na polletno misijo na ISS.Z letom prvega operativnega dragona, predvidenem za drugo polovico letošnjega leta (če bo pred tem testni polet uspešen), se bodo na šestmesečno misijo na ISS popeljali še Nasini astronavtiinPrvi testni polet, tako imenovani demo 2, z astronavtoma na krovu je sicer predviden sredino oziroma konec maja. Za zdaj testiranja, kljub širjenju epidemije koronavirusa v ZDA, potekajo brez večjih težav. Sredi marca stainopravila nove simulacije leta sedemsedežnega plovila, ki so nujne za obvladovanje postopkov in sprejemanja odločitev v primeru težav. Zadnje priprave, kot so objavili na spletni strani Nase, so vključevale postopke od zaprtja lopute dragona do izkrcanja na vesoljsko postajo ter nato povratek s pristankom v morju.»Dogajanje v komercialnem programu je zelo pomembno. To bo prvič, da bodo astronavti poleteli z ameriških tal po letu 2011, ko se je končal program poletov raketoplanov. Prvenstveno je tudi to, da bo to prvo plovilo za astronavte, ki ga v ZDA ni sestavila Nasa, ampak komercialni partner SpaceX,« je pokomentiral, vodja operacij pri komercialnem programu.