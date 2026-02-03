  • Delo mediji d.o.o.
    Znanoteh

    Na Fakulteti za elektrotehniko dosegli rekordni prenos od uporabnika v omrežje

    Telekom Slovenije in Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani sta izvedla prvi prikaz delovanja mobilne tehnologije 5G na frekvenčnem pasu 26 GHz v Sloveniji.
    Prikaz prenosa visokoločljivostnega videa v živo na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko. FOTO: Staš Ivanc
    Galerija
    Prikaz prenosa visokoločljivostnega videa v živo na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko. FOTO: Staš Ivanc
    Staš Ivanc
    3. 2. 2026 | 13:52
    3. 2. 2026 | 14:06
    8:01
    A+A-

    Telekom Slovenije in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) sta ta teden v Laboratoriju za multimedijo (LMMFE) in Laboratoriju za telekomunikacije (LTFE) izvedla prvi prikaz delovanja mobilne tehnologije 5G na frekvenčnem pasu 26 gigahercev (GHz) v Sloveniji. Preizkus je dosegel rekordno dvagigabitno hitrost prenosa podatkov (visokoločljivostnega videa) v smeri od uporabnika proti omrežju (upload), kar predstavlja pomemben mejnik za prihodnost industrijskih in infrastrukturnih aplikacij. Prenos iz omrežja do uporabnika (download) je dosegel hitrost 2,5 gigabita na sekundo.

    Preizkus je dosegel rekordno dvagigabitno hitrost prenosa podatkov v smeri proti omrežju, kar predstavlja pomemben mejnik za prihodnost industrijskih in infrastrukturnih aplikacij. FOTO: Staš Ivanc
    Preizkus je dosegel rekordno dvagigabitno hitrost prenosa podatkov v smeri proti omrežju, kar predstavlja pomemben mejnik za prihodnost industrijskih in infrastrukturnih aplikacij. FOTO: Staš Ivanc

    In zakaj je to takšen dosežek? Javna omrežja so glede razmerja med downloadom in uploadom zelo asimetrična v korist downloada (Telekomov paket 5G, denimo, omogoča gigabitni download in 200-megabitni upload), kar je za zasebne uporabnike, ki pretežno uporabljajo internet za brskanje po spletu, gledanje filmov, poslušanje glasbe ali nažiganje iger, čisto v redu, za profesionalno rabo pa bodo potrebne precej večje hitrosti, zaradi česar bo treba tudi nadgraditi omrežje.

    image_alt
    Dobra digitalna infrastruktura je prvi pogoj za konkurenčnost

    Milimetrski valovi (na frekvenci 26 GHz) odpirajo novo poglavje povezljivosti, kjer ključno vlogo prevzema hitrost pošiljanja podatkov v omrežje. Tehnologija, ki omogoča izjemne kapacitete in minimalne zakasnitve, postaja nepogrešljiva povsod, kjer je nujen hiter in zanesljiv prenos velikih količin podatkov v realnem času. Uporaba v profesionalni videoprodukciji (denimo televizijski prenosi z množičnih prireditev), avtonomnih sistemih in naprednih industrijskih okoljih bo zdaj lahko postala resničnost, pravijo telekomovci in raziskovalci.

    Povezovanje gospodarstva in univerz

    Dosežek je potrditev dolgoročnega strateškega partnerstva med največjim slovenskim telekomunikacijskim operaterjem in osrednjo izobraževalno ustanovo na področju elektrotehnike, informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter multimedije. Kakor je dejala članica uprave Telekoma Slovenije, odgovorna za tehnologijo, Vesna Prodnik, se v Telekomu zavedajo, da tehnološkega napredka ne morejo graditi le z nakupom opreme, ampak predvsem z vlaganjem v znanje in zaposlene.

    »Današnji prikaz je dokaz, da je slovensko znanje v svetovnem vrhu. Povezovanje akademske sfere z gospodarstvom je strateškega pomena pri gradnji digitalne hrbtenice Slovenije. S sodelovanjem pri razvojnih projektih s Fakulteto za elektrotehniko soustvarjamo okolje, kjer se kalijo vrhunski inženirji, ki bodo nosilci razvoja v Telekomu Slovenije in tudi širše v slovenskem gospodarstvu. To je temelj naše digitalne suverenosti,« je poudarila Prodnikova.

    Predstavniki Fakultete za elektrotehniko in Telekoma Slovenije na predstavitvi (od leve proti desni): predstojnik LMMFE Matevž Pogačnik, direktor omrežja in infrastrukture v Telekomu Matjaž Beričič, predstojnik LTFE Andrej Kos, asistent in raziskovalec LMMFE Anže Zadravec, vodja Multimedijskega centra v LMMFE Klemen Pečnik in prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost Boštjan Batagelj. FOTO: Staš Ivanc
    Predstavniki Fakultete za elektrotehniko in Telekoma Slovenije na predstavitvi (od leve proti desni): predstojnik LMMFE Matevž Pogačnik, direktor omrežja in infrastrukture v Telekomu Matjaž Beričič, predstojnik LTFE Andrej Kos, asistent in raziskovalec LMMFE Anže Zadravec, vodja Multimedijskega centra v LMMFE Klemen Pečnik in prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost Boštjan Batagelj. FOTO: Staš Ivanc

    Frekvenčni pas 26 GHz omogoča izjemne kapacitete na krajših razdaljah, kar je idealno za zasebna mobilna omrežja v industriji in povsod, kjer je na majhnem območju zelo veliko ljudi in naprav.

    »Dokazali smo, da bo mobilno omrežje Telekoma Slovenije lahko prenašalo hitrosti 2 Gbps in več v smeri proti omrežju ter je pripravljeno na najzahtevnejše scenarije uporabe. Frekvenčni pas 26 GHz omogoča, da na omejenem območju zagotovimo zelo visoke hitrosti prenosa podatkov v obe smeri in minimalne zakasnitve, ki so nujne za vodenje robotov, videoanalitiko v realnem času ali brezžični prenos vrhunskega videa 4K in 8K,« je dejal Matjaž Beričič, direktor omrežja in infrastrukture v Telekomu Slovenije.

    image_alt
    Preskok v pametno tovarno: prvi v Sloveniji uvedli svoje omrežje

    Pomemben preboj

    Gre za pomemben preboj na področju sodobne medijske produkcije, saj rešitev omogoča zanesljiv prenos izjemno visokih bitnih pretokov z nizko zakasnitvijo prek IP-omrežij, kar je ključno za produkcijo v realnem času, je povedal predstojnik laboratorija za multimedijo (LMMFE) Matevž Pogačnik.

    »Tehnologija odpira nove možnosti za fleksibilno produkcijo na terenu, pri prenosih dogodkov v živo ter v zahtevnih produkcijskih okoljih. Tovrstni dosežki potrjujejo vlogo naših inženirjev in raziskovalnih laboratorijev kot pomembnih akterjev inoviranja na področju multimedijskih tehnologij in telekomunikacij,« je dejal.

    image_alt
    Vzpostavili raziskovalno okolje 5G

    Predstojnik laboratorija za telekomunikacije (LTFE) Andrej Kos je dodal: »Demonstracija prenosa videa produkcijske kakovosti prek mobilnega omrežja 5G na frekvenčnem pasu 26 GHz potrjuje, da fakulteta za elektrotehniko soustvarja prihodnost telekomunikacij in multimedije ter hkrati preizkuša meje zmogljivosti sodobnih mobilnih omrežij. V LTFE že vrsto let razvijamo in preizkušamo rešitve, ki industriji omogočajo najzmogljivejše povezave in zagotavljajo kibernetsko varnost informacijskih in komunikacijskih sistemov. Veseli nas, da lahko takšne interdisciplinarne prebojne dosežke soustvarjamo skupaj s Telekomom Slovenije in jih prenašamo neposredno v realne aplikacije ter tudi v izobraževanje inženirjev, ki bodo oblikovali našo prihodnost.«

    Praktično predstavitev sta vodila asistenta in raziskovalca LMMFE Klemen Pečnik in Anže Zadravec. FOTO: Staš Ivanc
    Praktično predstavitev sta vodila asistenta in raziskovalca LMMFE Klemen Pečnik in Anže Zadravec. FOTO: Staš Ivanc

    Predstavitev nakazuje potrebo po novih znanjih inženirjev elektrotehnike, informacijsko-komunikacijske tehnologije in multimedije, ki so nujni pri integraciji novih in hitro razvijajočih se tehnologij. Na Fakulteti za elektrotehniko tovrstna nova znanja študentom nudijo že v okviru rednih študijskih programov, tisti, ki so študij že končali, pa jih lahko pridobijo v okviru specializiranih usposabljanj na IKT Akademiji, ki jih izvajata laboratorija LTFE in LMMFE, sta povedala asistent in raziskovalec LMMFE Anže Zadravec ter vodja Multimedijskega centra v LMMFE Klemen Pečnik, ki sta tudi vodila praktični prikaz delovanja sistema.

    Nova tehnologija v praksi

    Tovrstne visoke hitrosti prenosa podatkov bodo med prvimi uporabljale televizijske postaje pri javljanju v živo s terena, pri čemer snemalna ekipa ne bo potrebovala kabelske povezave z omrežjem oziroma reportažnih vozil s satelitskimi krožniki, in to z zanemarljivo majhnim zamikom, kar pomeni, da pri javljanju v živo ne bo več tistih dolgih premorov med vprašanjem in odgovorom.

    Kamere bo mogoče v živo nadzorovati od daleč brez zakasnitve. FOTO: Staš Ivanc
    Kamere bo mogoče v živo nadzorovati od daleč brez zakasnitve. FOTO: Staš Ivanc

    Tehnologija bo uporabna tudi pri množičnih prireditvah, denimo na stadionih, koncertih in drugih velikih dogodkih, kjer bo omrežje 5G v frekvenčnem pasu 26 GHz zagotavljalo nemoteno deljenje vsebin za več tisoč obiskovalcev hkrati. Tovrstna ultrazmogljiva omrežja bodo v industriji omogočala upravljanje robotov in avtonomnih vozil z izjemno nizkimi zakasnitvami ter videonadzor proizvodnje v realnem času, služila pa bodo lahko tudi kot rezervna povezava v primeru prekinitve fizičnih povezav.

    Telekomunikacijski operaterji bodo z zmogljivimi povezavami 5G omogočili gigabitno »optiko po zraku« v poslovnih conah in na podeželskih območjih, kjer je polaganje optičnih kablov oteženo, a je na voljo vidna linija od končnega uporabnika do bazne postaje. Na svoj račun bodo prišli tudi gamerji, ki bodo lahko brez zakasnitev igrali videoigre v oblaku ali pa uživali v igrah in aplikacijah obogatene (navidezne) resničnosti.

    Bazna postaja 5G, ki deluje na frekvenčnem pasu 26 GHz, ni nikakršen bavbav. FOTO: Staš Ivanc
    Bazna postaja 5G, ki deluje na frekvenčnem pasu 26 GHz, ni nikakršen bavbav. FOTO: Staš Ivanc

    Kakor so še povedali na predstavitvi, je ena od možnosti, ki se v določeni meri uporablja že zdaj, vzpostavitev lokalne mobilne celice v primeru naravnih nesreč, kakor je bilo v primeru požarov na Krasu ali med poplavami v Savinjski dolini. Uprava za zaščito in reševanje (URSZR) lahko že danes s svojimi vozili enostavno vzpostavi lokalno omrežje, ki ji omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo, pa tudi nadzor nad območjem z droni. Tehnologija bo uporabna tudi v kmetijstvu, kjer imajo sodobni traktorji že zdaj GPS sledilnike, s pomočjo katerih veliko bolj natančno orjejo njive. V prihodnosti bi lahko kmet dejansko od daleč upravljal več traktorjev hkrati.

    Tehnologija v službi človeka v pravem pomenu besede.

    Premium
    Več iz teme

    Telekom SlovenijeFakulteta za elektrotehniko v Ljubljanitehnologijaomrežje 5Gvideobrezžični prenosi

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

