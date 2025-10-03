Na gospodarjenje z gozdovi vplivajo tudi čustva

Dr. Darja Stare je zaposlena na Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko Gozdarskega inštituta Slovenije.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Računalnik in tehtnica. Pri pripravi doktorske disertacije zagotovo računalnik. Moje raziskovalno delo obsega tudi delo v laboratoriju za lesno biomaso, kjer preizkušamo kakovost lesnih goriv, tam pa me najpogosteje najdete ob tehtnici. Uporabljam vsaj tri različne.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

V okviru doktorske disertacije sem se ukvarjala z zasebnimi lastniki gozdov in večkriterijskimi metodami odločanja. Raziskovala sem odzivanje zasebnih lastnikov na ujme in posledice, ki jih te povzročajo gozdovom. Predvsem me je zanimalo, kateri dejavniki vplivajo na to, da opravijo sanitarno sečnjo, kako hitro jo opravijo in s kom vse pri tem sodelujejo. Hkrati pa smo iskali ovire, s katerimi se pri tem srečujejo, ter primerne rešitve za premostitev teh ovir. Oblikovali smo tudi model, ki nam pomaga ovrednotiti izbire, kljub subjektivnim in včasih celo nasprotujočim si ciljem, ki jih imajo zasebni lastniki pri gospodarjenju s svojimi gozdovi.

Zakaj imate radi znanost?

Ker delo ni nikoli zares končano. Vedno je še kaj za raziskati. Najboljše pa je, ko prideš do kakšnih zanimivih ugotovitev ali spoznanj, ki so mogoče v nasprotju z našimi predvidevanji. V moji doktorski disertaciji smo skoraj vse hipoteze zavrnili. Kar me v bistvu veseli, saj smo prišli do novega znanja in spoznanj, ki jih do zdaj nismo imeli.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Predvsem dobro gospodarjene gozdove, da še naprej zagotavljajo ekološke, socialne in proizvodne funkcije. Poleg tega pa zavedanje pri ljudeh, da so gozdovi izredno pomembni za ohranjanje našega bivalnega okolja in da se moramo čim bolj truditi za njihov trajnostni in sonaravni razvoj.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

Nikoli nisem razmišljala, da bi ali da sem postala raziskovalka. Ko sem se zaposlila na inštitutu, sem v bistvu postala del tega sveta. Med dodiplomskim in magistrskim študijem so se mi zdeli raziskovalci na inštitutu nekaj posebnega, super pametni in kar nekako nedosegljivi. Ko pa sem začela spoznavati delo na inštitutu, sem ugotovila, da bo to tudi moja pot.

Darja Stare FOTO: osebni arhiv

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Poleg raziskovanja moramo raziskovalci skrbeti za širjenje rezultatov, mreženje s partnerji, organizirati sestanke in konference. In tudi to je zanimivo, saj se slika sestavlja v celoto.

Sicer pa rada preživljam čas v naravi, srečna sem, da sem lahko zunaj. Rada grem v gozd in v hribe, rada tečem ali preživljam čas z družino in delim male skrivnosti gozdarstva z možem in triletnim sinčkom.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Da je radoveden in vztrajen. Mora pa tudi znati povezovati različna spoznanja v smiselno celoto.

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Finančno dostopen proces, ki bo omogočal učinkovito pretvorbo odpadkov v vir energije. To bo polepšalo svet.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Rada potujem, ampak potovanje v vesolje bi imelo prevelik ogljični odtis. Tako da bi to priložnost izpustila.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Ker med drugim raziskujem uporabo lesne biomase kot vira energije, bi lahko rekla, da ima biomasa velik potencial. A praksa kaže, da je velika ovira predvsem finančna izvedljivost takih projektov. Zato mislim, da biomasa ne bo edini odgovor na energetske izzive prihodnosti. Verjetno bo to kakšen nov, danes morda še neznan vir energije.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Z Marie Curie, eno najuspešnejših znanstvenic, in to v časih, ko ženske še niso pogosto delovale v znanosti. Zelo dobro se poistovetim z njeno izjavo: »Naučili so me, da pot napredka ni ne hitra in ne lahka.«

FOTO: Blaž Samec

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Za ljubitelje leposlovja bi priporočila knjige Ali Hazelwood, ki prisrčno opisuje življenje znanstvenikov in njihovo delo. Za tiste, ki raje gledajo televizijo, pa priporočam oddajo Ugriznimo znanost, v kateri poljudno obravnavajo različne znanstvene teme, tudi povezane z gozdarstvom in naravo.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Zanimivo (mogoče tudi presenetljivo) je, da se zasebni lastniki gozdov pri gospodarjenju z njimi ne odločajo le racionalno ali ekonomsko, ampak odziv pogosto določajo čustva, osebne vrednote in občutek pripadnosti gozdu. Presenetljiv je tudi podatek, koliko imamo v Sloveniji lastnic gozda – okoli 40 odstotkov, vendar največkrat niso tiste, ki dejansko odločajo o gospodarjenju z gozdom, ampak to prepustijo moškim članom družine.