  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Na gospodarjenje z gozdovi vplivajo tudi čustva

    Darja Stare je raziskovala odzivanje zasebnih lastnikov na ujme in posledice, ki jih te povzročajo gozdovom.
    Darja Stare FOTO: osebni arhiv  
    Galerija
    Darja Stare FOTO: osebni arhiv  
    Saša Senica
    3. 10. 2025 | 06:00
    0:22
    A+A-

    Dr. Darja Stare je zaposlena na Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko Gozdarskega inštituta Slovenije.

    Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

    Računalnik in tehtnica. Pri pripravi doktorske disertacije zagotovo računalnik. Moje raziskovalno delo obsega tudi delo v laboratoriju za lesno biomaso, kjer preizkušamo kakovost lesnih goriv, tam pa me najpogosteje najdete ob tehtnici. Uporabljam vsaj tri različne.

    Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

    V okviru doktorske disertacije sem se ukvarjala z zasebnimi lastniki gozdov in večkriterijskimi metodami odločanja. Raziskovala sem odzivanje zasebnih lastnikov na ujme in posledice, ki jih te povzročajo gozdovom. Predvsem me je zanimalo, kateri dejavniki vplivajo na to, da opravijo sanitarno sečnjo, kako hitro jo opravijo in s kom vse pri tem sodelujejo. Hkrati pa smo iskali ovire, s katerimi se pri tem srečujejo, ter primerne rešitve za premostitev teh ovir. Oblikovali smo tudi model, ki nam pomaga ovrednotiti izbire, kljub subjektivnim in včasih celo nasprotujočim si ciljem, ki jih imajo zasebni lastniki pri gospodarjenju s svojimi gozdovi.

    Zakaj imate radi znanost?

    Ker delo ni nikoli zares končano. Vedno je še kaj za raziskati. Najboljše pa je, ko prideš do kakšnih zanimivih ugotovitev ali spoznanj, ki so mogoče v nasprotju z našimi predvidevanji. V moji doktorski disertaciji smo skoraj vse hipoteze zavrnili. Kar me v bistvu veseli, saj smo prišli do novega znanja in spoznanj, ki jih do zdaj nismo imeli.

    Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

    Predvsem dobro gospodarjene gozdove, da še naprej zagotavljajo ekološke, socialne in proizvodne funkcije. Poleg tega pa zavedanje pri ljudeh, da so gozdovi izredno pomembni za ohranjanje našega bivalnega okolja in da se moramo čim bolj truditi za njihov trajnostni in sonaravni razvoj.

    Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

    Nikoli nisem razmišljala, da bi ali da sem postala raziskovalka. Ko sem se zaposlila na inštitutu, sem v bistvu postala del tega sveta. Med dodiplomskim in magistrskim študijem so se mi zdeli raziskovalci na inštitutu nekaj posebnega, super pametni in kar nekako nedosegljivi. Ko pa sem začela spoznavati delo na inštitutu, sem ugotovila, da bo to tudi moja pot.

    Darja Stare FOTO: osebni arhiv  
    Darja Stare FOTO: osebni arhiv  

    Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

    Poleg raziskovanja moramo raziskovalci skrbeti za širjenje rezultatov, mreženje s partnerji, organizirati sestanke in konference. In tudi to je zanimivo, saj se slika sestavlja v celoto.

    Sicer pa rada preživljam čas v naravi, srečna sem, da sem lahko zunaj. Rada grem v gozd in v hribe, rada tečem ali preživljam čas z družino in delim male skrivnosti gozdarstva z možem in triletnim sinčkom.

    Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

    Da je radoveden in vztrajen. Mora pa tudi znati povezovati različna spoznanja v smiselno celoto.

    Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

    Finančno dostopen proces, ki bo omogočal učinkovito pretvorbo odpadkov v vir energije. To bo polepšalo svet.

    Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

    Rada potujem, ampak potovanje v vesolje bi imelo prevelik ogljični odtis. Tako da bi to priložnost izpustila.

    Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

    Ker med drugim raziskujem uporabo lesne biomase kot vira energije, bi lahko rekla, da ima biomasa velik potencial. A praksa kaže, da je velika ovira predvsem finančna izvedljivost takih projektov. Zato mislim, da biomasa ne bo edini odgovor na energetske izzive prihodnosti. Verjetno bo to kakšen nov, danes morda še neznan vir energije.

    S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

    Z Marie Curie, eno najuspešnejših znanstvenic, in to v časih, ko ženske še niso pogosto delovale v znanosti. Zelo dobro se poistovetim z njeno izjavo: »Naučili so me, da pot napredka ni ne hitra in ne lahka.«

    FOTO: Blaž Samec  
    FOTO: Blaž Samec  

    Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

    Za ljubitelje leposlovja bi priporočila knjige Ali Hazelwood, ki prisrčno opisuje življenje znanstvenikov in njihovo delo. Za tiste, ki raje gledajo televizijo, pa priporočam oddajo Ugriznimo znanost, v kateri poljudno obravnavajo različne znanstvene teme, tudi povezane z gozdarstvom in naravo.

    Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

    Zanimivo (mogoče tudi presenetljivo) je, da se zasebni lastniki gozdov pri gospodarjenju z njimi ne odločajo le racionalno ali ekonomsko, ampak odziv pogosto določajo čustva, osebne vrednote in občutek pripadnosti gozdu. Presenetljiv je tudi podatek, koliko imamo v Sloveniji lastnic gozda – okoli 40 odstotkov, vendar največkrat niso tiste, ki dejansko odločajo o gospodarjenju z gozdom, ampak to prepustijo moškim članom družine.

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pravila oblačenja v šoli

    Učiteljice v pajkicah, ravnatelji v kavbojkah, učenci v trenirkah

    V Sloveniji so pravila od šole do šole različna, a bolj kot o prepovedih je smiselno govoriti o primernosti.
    Saša Bojc 1. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vrh EU

    Obramba pred ruskimi droni je trčila v prvi zid

    Evropa v težjem varnostnem položaju vse bolj vidi Ukrajino kot prvo linijo svoje obrambe.
    Peter Žerjavič 1. 10. 2025 | 19:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pokojnine

    Kakšna bo pokojnina pri 1800 in 2500 evrih bruto plače

    Ali se je ugodneje upokojiti konec leta 2025 ali v začetku 2026?
    2. 10. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Uradno tehtanje

    V Dallasu naj bi o Dončiću več let prikrivali resnico

    Kljub izjemni preobrazbi je Luka Dončić uradno težji, kar razkriva, da so v Dallasu leta prikrivali njegovo pravo težo. Jezerniki so zdaj transparentni.
    2. 10. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Poslovna konferenca Zdravje

    Sedenje je enako tveganje za zdravje kot kajenje

    Na področju zdravja lahko država marsikaj naredi, največ pa lahko naredimo sami z lastno odgovornostjo do lastnega zdravja.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 10. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Pacienti morajo dobiti potrebne, ne pa želene storitve

    Gostje okrogle mize so razpravljali o učinkovitosti v zdravstvu ter kako jo povečati.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2025 | 12:14
    Preberite več

    Več iz teme

    Darja StareZNANSTVENICA SPREMINJA SVETZNANSTVENIK SPREMINJA SVETznanstveni vprašalnikvprašalnikgozdovi

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Korak v desno?

    Volitve na Češkem: Vračanje Babiša bi lahko spremenilo odnos do EU in Ukrajine

    Češka danes in jutri voli nov parlament. V ospredju je Andrej Babiš, katerega vrnitev bi lahko preoblikovala odnos Prage do EU in Ukrajine.
    3. 10. 2025 | 06:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    V napadu ubita dva človeka 

    Policija razkrila identiteto napadalca na sinagogo v Manchestru

    Policija v Manchestru je sporočila, da so v okviru preiskave aretirali še tri osebe in dogodek razglasili za »teroristični incident«.
    3. 10. 2025 | 06:35
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Na gospodarjenje z gozdovi vplivajo tudi čustva

    Darja Stare je raziskovala odzivanje zasebnih lastnikov na ujme in posledice, ki jih te povzročajo gozdovom.
    Saša Senica 3. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zamude pri dolgotrajni oskrbi

    Narejenih je prvih 1300 ocen o upravičenosti

    V kratkem bodo centri za socialno delo te ocene začeli upravičencem tudi izdajati.
    Andreja Žibret 3. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Občinski razpis

    Kdo bo ljubljanskim redarjem dobavil nove uniforme

    Dodatno opremo na magistratu naročajo za prihodnji dve leti. Na zadnjem razpisu jeseni leta 2023 posel dobilo celjsko podjetje Prevent & Deloza.
    Manja Pušnik 3. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Na gospodarjenje z gozdovi vplivajo tudi čustva

    Darja Stare je raziskovala odzivanje zasebnih lastnikov na ujme in posledice, ki jih te povzročajo gozdovom.
    Saša Senica 3. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zamude pri dolgotrajni oskrbi

    Narejenih je prvih 1300 ocen o upravičenosti

    V kratkem bodo centri za socialno delo te ocene začeli upravičencem tudi izdajati.
    Andreja Žibret 3. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Občinski razpis

    Kdo bo ljubljanskim redarjem dobavil nove uniforme

    Dodatno opremo na magistratu naročajo za prihodnji dve leti. Na zadnjem razpisu jeseni leta 2023 posel dobilo celjsko podjetje Prevent & Deloza.
    Manja Pušnik 3. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    »Kaj pa, če pride do zastoja? Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Šport

    Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ČAKALNE DOBE

    Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Koliko vas stane stanovanjski kredit?

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    MLADI UPI

    Nova priložnost za mlade v Sloveniji

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo