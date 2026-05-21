Na lovu za temno skrivnostjo vesolja

Jato galaksij Puščica lahko vidimo kmalu po zelo silovitem trku, ki je pustil svoj pečat tako na plinu v jati kot na temni snovi, pravi Gregor Rihtaršič.

Jata Puščica. Prikazana je fotografija vesoljskega teleskopa Jamesa Webba, na kateri so podolgovate gravitacijsko lečene galaksije. Z rožnato barvo je prikazan plin, ki oddaja rentgenske žarke (fotografija rentgenskega teleskopa Chandra). Po trku dveh jat je plin zaostal za temno snovjo in galaksijami. V desnem delu jate je lepo viden udarni val, ki daje skupku plina po trku obliko naboja, od tod tudi ime (po angleško »Bullet Cluster«). FOTO: Nasa, Esa, CSA

Gregor Rihtaršič, raziskovalec in doktorski študent na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, preučuje skrivnostno temno snov, ki je je v vesolju kar petkrat več kot navadne snovi. Za nadaljnje raziskave je pridobil štipendijo Evropske vesoljske agencije (Esa), ki sodi med najkonkurenčnejše raziskovalne programe na področju astrofizike na stari celini. Rihtaršič s tem dobiva priložnost za delo v Evropskem centru za vesoljske raziskave in tehnologijo (Estec) na Nizozemskem, kar bo prispevalo k boljšemu razumevanju fizikalnih lastnosti temne snovi in njene vloge pri nastanku galaksij. »Ta štipendija mi omogoča, da bom v centru lahko razvijal svoje raziskave o temni snovi s pomočjo teleskopov v sodelovanju s strokovnjaki, ki se ukvarjajo z njihovimi podatki in skrbijo za ...