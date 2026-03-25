Na Mars z jedrskim reaktorjem

Ameriška vesoljska agencija Nasa je predstavila posodobljene načrte osvajanja vesolja. Osredotočeni so na pristanek na Luni leta 2028 in vzpostavljanju tamkajšnje raziskovalne postojanke. Nova odprava na Mars pa bo vključevala plovilo na jedrski pogon in nekaj helikopterjev.

Odprava Skyfall bo za izstrelitev pripravljena čez dve leti, so napovedali pri Nasi. Za pot proti Marsu bodo prvič na plovilu uporabili jedrski električni pogon (NEP). Ta je osnovan na fisijskem reaktorju (cepitev jeder) za proizvodnjo električne energije za pogonski motor. Torej precej podobno, kot delujejo jedrske elektrarne na trdnih tleh. Določena plovila – na primer robota na Marsu Curiosity in Perseverance ter legendarna satelita Voyager – tudi uporabljajo jedrsko gorivo, a ne s pomočjo fisije: – radioizotopni termoelektrični generator (RTG) izkorišča naravni radioaktivni razpad za proizvodnjo električne energije nizke moči za instrumente na krovu in gretje, pri čemer na splošno proizvajajo premalo energije za glavni pogon.

Nasa bo tako imenovani vesoljski reaktor 1 svoboda (Space Reactor‑1 Freedom) izstrelila pred koncem leta 2028. »Jedrski električni pogon zagotavlja izjemno zmogljivost za učinkovit transport v globokem vesolju in omogoča visokozmogljive misije onkraj Jupitra, kjer sončni paneli niso učinkoviti,« so poudarili pri Nasi. Reaktor bo, kot pravijo pri Nasi, pokazal učinkovitost jedrskega pogona, hkrati pa tudi predstavljal pomemben regulatorni in izstrelitveni precedens. Odprlo pa se bo tudi novo industrijsko področje, še menijo pri ameriški vesoljski agenciji, pri čemer bodo tesno sodelovali z ameriškim ministrstvom za energijo.

Ko bo plovilo prispelo do Marsa, bo iz tovornega prostora izpustilo več helikopterjev, podobnih helikopterčku Ingenuity, s katerim so pri Nasi dokazali, da je na Marsu možno leteti in ga raziskovati tudi na tak način s ptičje perspektive. Ingenuity je na Mars pripotoval z roverjem Perseverance februarja 2021, med aprilom 2021 in januarjem 2024 je opravil kar 72 poletov. Helikopterji Skyfall bodo bolj tehnološko dovršeni s kamerami in radarji za raziskovanje površja, pri čemer bodo iskali tudi vodni led.

Nasa medtem že sestavlja letalnik Dragonfly (kačji pastir) na jedrski pogon, ki ga bodo leta 2028 izstrelili proti Saturnu oziroma natančneje proti luni Titan, kjer naj bi letalnik tudi pristal in nato letal. Hkrati si želijo pri Nasi razviti tudi jedrski reaktor, ki bo deloval na Luni – tega želijo tam postaviti do konca desetletja. So pa pri Nasi potrdili, da ustavljajo gradnjo lunarne vesoljske postaje Gateway, zato da bi se v popolnosti posvetili gradnji baze na samem površju. Bodo pa določeno že predvideno strojno opremo za postajo zdaj uporabili za gradnjo baze.