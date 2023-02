Na Mars z jedrsko raketo

Plovilo z Zemlje do Marsa potuje najmanj pol leta, kar je dolgo, sploh če bi bila v njem posadka. Nasa zato išče alternativni pogon. S posebno agencijo ameriškega ministrstva za obrambo Darpa je sklenila sodelovanje pri razvoju demonstrativnega raketnega motorja na jedrski pogon.

Pentagonova raziskovalna agencija je že pred skoraj tremi leti začela razvijati jedrsko-toplotni pogonski sistem za raziskovanje vesolja v okviru projekta Draco. V vojski se zavedajo, da nimajo učinkovitega vesoljskega plovila oziroma da so rakete požrešne in počasne. Podjetju General Atomics so takrat namenili 20 milijonov evrov za razvoj jedrskega reaktorja, Lockheed Martinu so dodelili 2,7 milijona evrov, Blue Originu pa 2,3 milijona za oblikovanje rakete.

V jedrsko-toplotni raketi bi reaktor oziroma tam proizvedena energija segrela tekoče pogonsko gorivo (vodik), ki bi ga nato potisnilo skozi šobe motorja in ustvarilo potisk. Koncept je enak kot v kemični raketi, kjer denimo reagirata dve tekoči gorivi ali dve trdni gorivi, le da bi v tem primeru jedrski reaktor dovedel bistveno več energije kot kemična reakcija, zato bi bila hitrost precej večja. Pri Nasi predvidevajo, da bi bila takšna raketa vsaj trikrat učinkovitejša od kemične. Hkrati pa je za to potrebnega bistveno manj goriva. Tako bo raketa lažja oziroma bo več prostora za tovor.

Projektu se je zdaj pridružila še Nasa. »Sodelovali bomo z dolgoletnim partnerjem Darpo in do leta 2027 razvili napredno jedrsko-toplotno tehnologijo. S to bodo astronavti v globoko vesolje potovali hitreje kot kdaj prej, to bo velika pridobitev pri pripravah na odpravo na Mars s posadko,« je poudaril administrator vesoljske agencije Bill Nelson.

Po sklenjenem dogovoru bo Nasa vodila tehnični razvoj jedrskega motorja, ki bo vgrajen v Darpino eksperimentalno plovilo. Darpa pa bo še naprej vodila celoten program, kar zajema integracijo vseh sistemov, pridobivanje dovoljenj, načrtovanje izstrelitve in varnost, so dodali na spletni strani Nase.

»Vesolje je kritično območje za moderno trgovino, znanstvena odkritja in nacionalno varnost. Skokovit napredek v vesoljski tehnologiji v okviru projekta Draco za razvoj jedrsko-toplotnih raket bo bistven za učinkovit in hiter prevoz surovin na Luno in sčasoma tudi na Mars,« je poudarila direktorica Darpe Stefanie Tompkins.

Jedrsko-toplotni pogonski sistem je dolgoletna želja večine vojaških velesil. Nasa se je s tem pogonom ukvarjala že ob ustanovitvi leta 1958 v projektu Nerva, a so ga januarja 1973, po dveh desetletjih, opustili. Tudi tokrat bo razvoj počasen, saj je tehnologija zahtevna in precej tvegana. Med drugim bi v primeru, da bi raketo na poti v orbito razneslo, lahko prišlo do onesnaženja z jedrskim gorivom na širšem območju. Prav zato poznavalci menijo, da je predviden časovni okvir zelo optimističen.

Nasa sicer sodeluje še z ameriškim oddelkom za energijo, da bi razvili in postavili jedrske elektrarne na površju Lune in kasneje na površju Marsa. Pri tem sodelujejo tudi s komercialnimi partnerji.