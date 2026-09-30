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    Na Marsu je danes ob 10.16 odbilo novo leto

    Marsov dan je dolg 24 ur in 39 minut, leto pa kar 687 zemeljskih dni.
    Mars. Slikala ga je evropska sonda Mars Express. FOTO: Esa  
    Galerija
    Mars. Slikala ga je evropska sonda Mars Express. FOTO: Esa  
    S. S.
    30. 9. 2026 | 12:33
    4:35
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    Srečno novo leto, bi se lahko danes veselili, če bi živeli na Marsu. Ob 10.16 po srednjeevropskem času je Rdeči planet začel novo revolucijo okoli Sonca. Je pa to šele 39. marsovo leto.

    Na Marsu so astronomi kot trenutek, ko se tam začne novo leto, izbrali severno pomladno enakonočje, ko sta dan in noč bolj ali manj enako dolga. To je Marsov ekvivalent začetka pomladi na severni polobli Zemlje.

    Znanstveniki so leta na Marsu začeli šteti od severnega pomladnega enakonočja 11. aprila 1955, ki je označeno kot leto 1. Številčni sistem so uvedli, ker so potrebovali preprost način za spremljanje opazovanj, opravljenih v različnih časovnih obdobjih. Izbira je bila popolnoma poljubna, a zanimivo je, da prvo leto sovpadalo z veliko prašno nevihto, ki je leta 1956 zajela velik del planeta.

    Nato so kasneje uvedli še leto 0, ki se je začelo 24. maja 1953, da bi omogočili uporabo negativnih številk za starejša (teleskopska) opazovanja. Koledar je bil razširjen do marsovega leta minus 183, to je v leto 1610 na Zemlji, ko je Galilejo postal prvi človek, ki je teleskop usmeril na Mars.

    Marsovo leto 40 bo 17. avgusta 2028; 41 5. julija 2030, 42 marsovo leto pa se bo začelo 22. maja 2032.

     

    Tako kot Zemlja ima seveda tudi Mars dneve, letne čase in leta. Se pa ne ujemajo z našimi.

    Dan na Marsu se imenuje sol, traja pa 24 ur in 39 minut, torej nekoliko dlje od našega dneva. Eno leto na Marsu je enako 687 zemeljskim dnevom ali 668 solom, kar je skoraj dvakrat dlje kot zemeljsko leto. (Če se želite izvedeti, koliko bi bili stari na Marsu, svojo trenutno starost delite z 1,88.).

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    BepiColombo po osmih letih na pragu Merkurja

    To pomeni, da se novoletni dan na sosednjem planetu v našem koledarju nenehno premika. Zadnji je bil 12. novembra 2024, novo leto številka 39 na Marsu je torej danes, 30. septembra 2026, na praznovanje 40. marsovskega leta pa bomo morali počakati do 17. avgusta 2028.

    Tako kot Zemlja ima tudi Mars štiri letne čase – zimo, pomlad, poletje in jesen. Za razliko od zemeljskih letnih časov pa marsovski letni časi niso enako dolgi zaradi bolj eliptične orbite Marsa. Druga polovica marsovskega leta je pogosto zaznamovana z močnimi prašnimi nevihtami, ki se včasih razširijo po celotnem planetu. Ko se Mars približa Soncu, se atmosfera segreje, zaradi česar vetrovi dvignejo zelo drobne delce iz marsovske prsti. Ko so ti rjavkastih delci enkrat v zraku, se segrejejo in del te toplote oddajo v okoliško atmosfero. Ta proces lahko hitro dvigne veliko prahu. Na Marsu so temperaturne razlike med dnevom in nočjo ekstremne. Opoldne poleti lahko temperatura zraka dosežejo nič stopinj Celzija, ponoči pa pade na minus 60. Pozimi so nočne temperature še nižje in padejo na minus 110 stopinj Celzija.

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    Razglednice z Marsa

    Na Zemlji se po marsovem času ravnajo predvsem znanstveniki, ki upravljajo z robotskimi raziskovalci Marsa. Ti so dnevu dodali še 40 minut. Praksa sega do odprave Pathfinder in majhnega roverja Sojourner leta 1997, kasneje pa so jo prevzele tudi ekipe, ki so upravljale oziroma upravljajo roverje Spirit in Opportunity, Curiosity ter Perseverance (delujoča sta le zadnja dva). V najbolj napetih začetnih fazah teh misij so ekipe živele v skladu z uro roverja na Marsu. Če se je delovni dan nekega dne začel ob 9. uri, se je naslednji dan začel približno ob 9.40, potem ob 10.20 in tako naprej.

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