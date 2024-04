Na muhi umetne inteligence

V nadaljevanju preberite:

Tretjega aprila sta izraelska medija +972 Magazine in Local Call prišla na dan s pričevanji najmanj šestih izraelskih vojaških obveščevalcev, ki so v aktualni vojni med Izraelom in Gazo uporabljali programje za izbiranje ciljev letalskih napadov, imenovano lavender (sivka). Članek je eden najbolj srhljivih popisov avtomatiziranih postopkov ubijanja, kar smo jih kdaj videli – pa čeprav je bil na koncu z roko na sprožilcu vedno človek. Lavender ni kakšna podivjana umetna inteligenca v zlovešči kovinski krogli v nosu letala, pač pa zgolj statistično orodje za pomoč obveščevalcem, ki v dolgočasnih pisarnah za računalnikom iščejo skrajneže, nad katere potem usmerijo oborožene sile. Toda če je poročanje obeh izraelskih medijev količkaj blizu resnici, je prav takšno pohlevno programje odločalo o življenju in smrti tisočev civilistov v Gazi, kar v marsičem lahko pojasni grozljivo število nedolžnih žrtev v tej vojni.