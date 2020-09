Na police prihaja nadgrajeni prepogljivi telefon

FOTO: Samsung

Kliknite Novi Samsung Z Fold2 5G prepogljivi telefon bo na voljo v mistično črni in mistično bronasti barvi za 1999 evrov. Prednaročilo je možno do 17. septembra in ga lahko opravite tukaj Izkoristite možnost prihranka in v odkup prinesite svoj rabljeni telefon.Kliknite tukaj za več informacij o Samsung Z Fold2 5G prepogljivem telefonu.

Retro telefoni na preklop preprostih oblik z zaslonom na zgornji in tipkovnico na spodnji polovici, ki so bili uporabni za osnovne potrebe, kot sta klicanje in pošiljanje SMS-ov, so preteklost, saj je Samsung lani lansiral pametni telefon, ki mu je z omenjenim skupna prav ta glavna značilnost – prepogljivost, a je seveda svetlobna leta pred njim.Izjemna zmogljivost in drzen dizajn z izpopolnjeno programsko in strojno opremo prinašata nadgrajeno različico zdaj že tretje generacije Samsung Fold prepogljivih telefonov, ki bodo na voljo tudi pri nas in jih že lahko naročite v prednaročilu.Ob predstavitvi v začetku septembra je dr. TM Roh, predsednik in vodja oddelka za poslovne mobilne komunikacije pri Samsung Electronics, povedal: »Pot do naslednje generacije mobilnih telefonov je polna izvirnosti in inovativnosti,« in dodal: »Pri razvoju Samsung Galaxy Z Fold2 5G smo upoštevali povratne informacije uporabnikov in zagotovili izboljšave strojne opreme, hkrati pa tudi boljšo uporabniško izkušnjo. Dodatno smo okrepili partnerstvo z vodilnimi tehnološkimi družbami, kot sta Google in Microsoft, s čimer bomo preoblikovali izkušnje z mobilnimi telefoni.«Ker je bistvo Galaxy Z Fold2 5G večji prepogljivi glavni zaslon, so z njim povezane tudi glavne funkcije in posebnosti naprave. Eleganten brezkončni O-prepogljivi zaslon meri kar 19,3 centimetra, ko ga odprete. Poleg brezhibne kamere ponuja tudi dinamičen, jasnejši zvok z izboljšanim stereo učinkom.Skriti tečaj pod določenim kotom zagotavlja samostoječi zaslon. Čistilna tehnologija v reži med ohišjem in tečajem pa za nemoteno prepogibanje odbija prah in neželene delce. Tako lahko s pomočjo Flex načina, ki lajša zajemanje vsebine, prehajate iz enega zaslona v drugega in si jo ogledujete točno tako, kot si želite.Fotografije ali posnetke, ki ste jih pravkar zajeli, si boste lahko ogledali na spodnji polovici zaslona, ne da bi vam bilo treba aplikacije zapreti, z načinom Auto Framing pa boste lahko snemali prostoročne videoposnetke, v katerih bo motiv ohranjen v fokusu, tudi če se premika. Vsebine lahko zajemate tako, da vanje vključite perspektivo tako fotografa kot motiva, po zaslugi hkratne uporabe prepogljivega zaslona pa boste to lahko storili z obeh strani. Kamera Galaxy Z Fold2 5G z več naprednimi funkcijami pa zagotavlja izjemno kakovost fotografij in popoln nadzor nad snemanjem.Prepogljivi zaslon torej omogoča večopravilnost na različne načine. Še eden od njih je ta, da imate lahko hkrati odprte datoteke v več aplikacijah, ki jih istočasno uporabljate. Potegnete jih lahko iz ene aplikacije v drugo ali pa na primer zajamete posnetek celega zaslona in ga prenesete v katero od aplikacij. Gmail, Youtube, Spotify in številne druge so vam na voljo za razvedrilo in podobno.V zadnjem času smo veliko slišali o tehnologiji 5G in Samsung Z Fold2 5G se lahko pohvali z občutno povečano hitrostjo prenosa, ki omogoča enostavno in hitro deljenje datotek, videov, fotografij. Zmogljiva baterija pa omogoča, da bo telefon kljub obremenitvam imel dovolj energije za ves dan.