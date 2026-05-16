Na Tajskem odkrili največjega dinozavra (FOTO)

Na severovzhodu Tajske so paleontologi odkrili novo vrsto ogromnega rastlinojedega dinozavra, ki velja za največjega doslej najdenega v jugovzhodni Aziji. Poimenovali so ga Nagatitan chaiyaphumensis, raziskavo o odkritju pa so objavili v znanstveni reviji Scientific Reports.

Dinozaver je bil dolg približno 27 metrov in težak okoli 27 ton, kar pomeni, da je bil skoraj dvakrat večji od drugih doslej znanih tajskih sauropodov. Spadal je med velikanske dolgovrate rastlinojede dinozavre, sorodnike diplodoka in brontozavra.

Fosile je leta 2016 ob robu skupnega ribnika med sušnim obdobjem opazil domačin.

Fosile je leta 2016 ob robu skupnega ribnika med sušnim obdobjem opazil domačin, raziskovalci pa so nato med letoma 2016 in 2019 na območju odkrili več kosti, med drugim dele nog, hrbtenice, reber in medenice. Nadaljnja izkopavanja so opravili še lani.

Vodja raziskave Thitiwoot Sethapanichsakul z londonske univerze UCL je dejal, da ga je velikost fosilov osupnila. Nadlahtnica dinozavra je merila skoraj 1,8 metra in je bila višja od samega raziskovalca.

Ime “Nagatitan” se nanaša na mitološko kačo naga iz azijske folklore ter na titane iz grške mitologije, medtem ko del imena “chaiyaphumensis” označuje provinco Chaiyaphum, kjer so fosile našli.

Po ocenah znanstvenikov je dinozaver živel pred 120 do 100 milijoni let, v obdobju zgodnje krede. Takrat naj bi bilo območje današnje Tajske vroče in sušno, prepredeno z rečnimi sistemi, kjer so živeli tudi krokodili, želve in sladkovodne ribe.

Raziskovalci menijo, da je Tajska eno najpomembnejših območij za raziskovanje dinozavrov v Aziji, saj ima obsežne plasti sedimentnih kamnin iz mezozoika. Na kraju odkritja so že ustanovili raziskovalni center, v Bangkoku pa je na ogled rekonstrukcija dinozavra v naravni velikosti.