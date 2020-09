Na voljo je novi brskalnik za pametne naprave

Dostop do milijonov aplikacij

FOTO: Huawei

Petal Search – Find Apps je je nastalo v partnerstvu z vodilnimi globalnimi in evropskimi spletnimi iskalniki.Vodilno globalno tehnološko podjetje Huawei je predstavilo razpoložljivost pripomočka za iskanje, ki je že nameščeno na nove pametne telefone družine Huawei P40, za prenos pa je na voljo tudi v trgovini z aplikacijami AppGallery. Uporabnikom ponuja preprost način iskanja med milijoni aplikacij, ki jih potrebujejo, neposredno na domačem zaslonu svoje naprave.Walter Ji, predsednik podjetja Huawei Consumer BG za evropsko regijo, je dejal: »V podjetju Huawei smo zavezani zagotavljanju novih in inovativnih tehnologij našim uporabnikom. Ti imajo s pripomočkom Petal Search – Find Apps na voljo še eno pot, da najdejo in na svoje naprave namestijo želene aplikacije.«Uporabnikom naprav s Huaweijevimi mobilnimi storitvami (HMS) so na voljo trije načini za namestitev aplikacij, ki jih želijo in tudi potrebujejo.1.Aplikacija v preprostih korakih omogoča prenos stikov, fotografij, datotek in aplikacij s stare naprave s sistemom Android na novo.2.Huaweijeva uradna trgovina z aplikacijami, ki jo uporablja že več kot 420 milijonov aktivnih uporabnikov mesečno in se lahko pohvali s stalno rastočim seznamom aplikacij. Odlikujejo jo mehanizmi za varen prenos, uporabo in preprosto iskanje želene aplikacije.3.Tretji način, kako lahko uporabniki najdejo in namestijo želeno aplikacijo. Pripomoček odlikuje iskanje neposredno na domačem zaslonu naprave.Nov pripomoček za iskanje ponuja alternativno izkušnjo, saj poišče in združi informacije ter vsakemu uporabniku ponudi natančne rezultate za popolno prilagoditev in možnost upravljanja svojega pametnega telefona. Aplikacije ne glede na njihovo vsebino in namen navede neodvisno od vira, zato je tudi globoko integriran s tržnico AppGallery. Tiste, ki so na voljo v njej, prikaže na vrhu vrnjenega seznama z rezultati iskanja. To je pomembno, ker je najboljši in najbolj preprost vir novih aplikacij, v katerega vsak teden dodajo na stotine novih.»Find Apps je rešitev, ki na enem mestu z enim klikom omogoča namestitev želenih aplikacij iz različnih virov. Uporabniku tako ni treba iskati aplikacij po več različnih trgovinah in virih, ampak vse lahko najde in tudi namesti neposredno v aplikaciji Find Apps. Tako na primer lahko poišče tudi številne slovenske aplikacije, ki jih še ni v Huaweijevi trgovini AppGallery,« je povedal vodja poslovnega razvoja pri slovenski podružnici Huaweija Uroš Miklavčič.Iskalnik je narejen v partnerstvu z vodilnimi svetovnimi in evropskimi ponudniki spletnega iskanja, vključno s Qwantom in Yandexom, zato združuje najboljše varnostne mehanizme z neprimerljivimi standardi varovanja zasebnosti, da zagotovi najbolj udobno, varno in zasebno izkušnjo iskanja aplikacij uporabnikom Huaweijevih pametnih telefonov.Pripomoček za iskanje Petal Search – Find Apps podpira več kot 40 jezikov in je na voljo v 45 državah in regijah, načrtujejo pa tudi njegovo postopno širjenje. Nameščen je na nove naprave družine Huawei P40, vključno z modeli P40, P40 Pro in P40 lite, na že kupljene naprave pa ga lahko namestite neposredno iz trgovine AppGallery.