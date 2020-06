FOTO:Na Zahodu smo velikokrat žrtve lastnih predpisov

Pravi, da pri njem glede izobraževanja in dela v tujini nikoli ni bilo nobene romantike. Po diplomi na ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo je odšel v Gradec, ker je želel delati v strukturni biologiji in ker se ni dobro ujel s kolektivom edine strukturne skupine v Sloveniji. Domen Zafred je trenutno podoktorski sodelavec na Univerzi v Sheffieldu, aktivno vključen v raziskave koronavirusa. Tudi najin klepet na daljavo se je sukal okrog aktualne pandemije.Po razglasitvi epidemije v Veliki Britaniji se je tudi vsakdan v »njegovem« laboratoriju hitro postavil na glavo. Dovolili so le delo na projektih, povezanih z ...