    Znanoteh

    Nad Slovenijo znova severni sij. Bo viden tudi nocoj?

    Močan blišč in izbruh je izviral iz sončne pege AR4274. Severni sij so videli tako pri nas kot v sosednjih državah.
    Severni sij, viden iz Slovenije, natančneje z Medvedjega Brda. FOTO: Jure Atanackov
    Galerija
    Severni sij, viden iz Slovenije, natančneje z Medvedjega Brda. FOTO: Jure Atanackov
    Saša Senica
    12. 11. 2025 | 10:26
    12. 11. 2025 | 11:45
    6:16
    A+A-

    Včeraj so se zgodili eni najmočnejših bliščev in izbruhov na Soncu v zadnjih letih. Blišč je bil razreda X5.1, kar pomeni, da je bil najmočnejši v letošnjem letu. Vrhunec blišča in izbruha koronarne mase (CME) je bil včeraj dopoldne, izviral pa je iz sončne pege AR4274, ki je bila v zadnjih dneh izredno aktivna. Izbruh je povzročil močne (stopnje R3) radijske motnje po Afriki in Evropi, navajajo na portalu Space.com. Ta izbruh je bil najnovejši v seriji intenzivnih izbruhov iz pege AR4274, ki je 9. novembra povzročil tudi izbruh X1,7 in 10. novembra izbruh X1,2.

    Izbruhani delci so ob trku z Zemljino atmosfero ustvarjali intenzivne polarne sije, ki se jih je videlo tudi na srednjih zemljepisnih širinah, tudi pri nas. Kot pojasnjuje geolog Jure Atanackov, ki redno spremlja in poroča o možnostih pojavljanja severnih sijev pri nas, geomagnetna nevihta še vedno divja. »Prvi val je bil precej intenziven – dosegli smo stopnjo nevihte G4. To je tretja najmočnejša geomagnetna nevihta v tem Sončevem ciklu.« Aktivnost naše zvezde se periodično spreminja v ciklu, ki traja od devet do trinajst let, v povprečju enajst. Glavni indikator so pege. Ko je teh veliko, govorimo o maksimumu, ko jih tako rekoč ni, gre za Sončev minimum. Sončeve cikle sistematično spremljajo od leta 1755. Takratnega februarja se je po ugotovitvah astronomov začel Sončev cikel 1. Trenutni cikel 25 se je začel decembra 2019, ko so ugotovili minimum, maksimum tega cikla se je menda zgodil julija letos. 

    Po napovedih portala Severnisij.si se Sloveniji tudi nocoj morda obeta spremljanje spektakularne nebesne predstave. Kot pojasnjujejo, v prihajajoči noči obstaja velika verjetnost severnega sija pri nas. »Na poti proti Zemlji so trije zaporedni izbruhi CME, posledica treh bliščev kategorije X. Prvi CME je proti nam poslal blišč kategorije X1.7 v nedeljo dopoldne (9. november), drugega kategorije X1.2 v ponedeljek dopoldne (10. november) in tretjega kategorije X5.1 včeraj dopoldne.«

    Prihod drugega izbruha CME je pričakovan med današnjim dnevom, navajajo na portalu Severnisij.si. V noči med 12. in 13. novembrom prispe še tretji, najhitrejši in najmočnejši izbruh. Ko prispe, pričakujemo močno geomagnetno nevihto, ki bo pri nas povzročila svetel severni sij, navajajo na portalu. Kot še dodajajo, so si prihodi vseh treh izbruhov tako blizu, »da se bodo jakosti v primeru ugodnih parametrov sončnega vetra seštevale«. A kot še opozarjajo, je napovedovanje vidnosti severnega sija vedno negotovo in obstaja možnost, da izrazitejšega sija ne bo. Pa vendar svetujemo, da se ozrete v nebo (če bo le jasno!).

    O severnih sijih je za Delo pisal tudi prof. dr. Tomaž Zwitter. 

    Kaj je blišč in kaj izbruh koronarne mase?

    Sončni blišč je ogromna eksplozija na Soncu, ki se zgodi, ko se energija, shranjena v magnetnem polju (običajno nad sončnimi pegami), nenadoma sprosti. V le nekaj minutah se snov segreje na več milijonov stopinj in proizvede se blišč sevanja po celotnem elektromagnetnem spektru, od radijskih valov do rentgenskih in gama žarkov, navajajo pri Evropski vesoljski agenciji (Esa).

    Blišče razvrščajo glede na njihovo največjo svetlost v rentgenskih valovnih dolžinah. Obstaja pet kategorij A, B, C, M in X, pri čemer vsak razred predstavlja desetkratno povečanje energije. Najmočnejši so blišči razreda X. Ti lahko povzročijo izpade radijskih signalov po vsem svetu in dolgotrajne geomagnetne nevihte v zgornji atmosferi. Za označitev moči izbruha se za črko razreda pogosto doda številka. Višja je številka, močnejši je blišč.

    Blišče lahko spremljajo tudi izbruhi koronarne snovi (ni pa nujno). Medtem ko je blišč intenziven, a na majhen del Sonca omejen dogodek, koronarni izbruh povzroči razdejanje na večjem delu Sončeve površine ter v vesolje izbruha na milijarde ton snovi. 

    Medtem ko je blišč izbruh sevanja, je izbruh koronarne mase (CME) izbruh velike količine materiala v obliki ogromnih mehurjev nabitih delcev (plazme). Elektromagnetno sevanje sončnih izbruhov neposredno vpliva na ionosfero (zgornji, nabiti sloj Zemljine atmosfere) in radijske komunikacije. Medtem lahko energijski delci CME poškodujejo elektronsko opremo in astronavte ali potnike v visoko letečih letalih. Poleg tega lahko CME deformira Zemljino magnetno polje in vpliva na njegovo smer. V tem primeru govorimo o geomagnetnem viharju ali nevihti. To je pojav, pri katerem se pod vplivom močnejšega in bolj dinamičnega sončnega vetra stisne, zmanjša in spreminja Zemljino magnetno polje. Povečan pritisk sončnega vetra Zemljino magnetosfero na dnevni strani lahko močno stisne, včasih tako močno, da magnetosfera ne ščiti več satelitov v bolj oddaljenih (geosinhronih) orbitah, ki so tako izpostavljeni sončnemu vetru, pojasnjujejo na portalu Severnisij.si. Med geomagnetnimi nevihtami lahko v gornje plasti Zemljine atmosfere v bližini geomagnetnih polov vstopijo delci (ioni, elektroni) z visokimi energijami, ki povzročijo, da atmosfera zasveti, kar pomeni, da nastane polarni sij.  

    Večina teh pojavov zgreši Zemljo, če pa jih Sonce usmeri proti nam, nas dosežejo v nekaj dneh.

    severni sijSoncemagnetno poljeJure Atanackov

