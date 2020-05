FOTO:Nadzorovano sprehajanje po globalni vasi

Pisal se je 2. maj 1945. Ukrajinski fotograf Rdeče armade Jevgenij Ananjevič Haldej je bil dva dneva po bitki za Berlin in Hitlerjevem samomoru na dan zmage z leico v roki na pravem mestu, na strehi reichstaga, seveda ravno takrat, ko je nekaj ruskih vojakov opravilo imenitno dolžnost in so v čast zmage nad nacizmom razvili veliko rdečo zastavo z zlatima srpom, kladivom in zvezdo nad njima.Čeprav je Haldej, nekaj časa osebni fotograf Josipa Visarijonoviča, pozneje fotografiral tudi Trumana, Roosevelta, Stalina in Churchilla na jaltski in potsdamski konferenci in obtožence na nürnberških procesih, je v spominu javnosti ostala prav ...