Nagrada Bader prvič v roke slovenskemu raziskovalcu

Svit Komel je kot prvi raziskovalec v Sloveniji prejel nagrado, ki slavi najboljša dela mladih raziskovalcev na področju zgodovine znanosti in tehnologije. Nagrada se ponaša z zgodovino prejemnikov, ki so se pozneje uveljavili kot vodilni na svojem področju, med njimi pa so tudi ugledni mednarodni raziskovalci. Doc. dr. Komel, ki od začetka svoje kariere raziskuje pravno zgodovino pravi, da se vsaka raziskava začne s stiki v majhnih lokalnih prostorih - v arhivu, doma ali v pisarni.

Nagrajena doktorska disertacija prinaša povsem nov pogled na habsburške agrarne reforme. Avtor v njej preučuje odpravo kmečkih pravic na gozdnih površinah in pašnikih nekje med letoma 1848 in 1895. Reformo dojema kot poseben način izvrševanja oblasti in ustvarjanja vednosti o lokalnih pojavih, navadah in praksah, ki ga imenuje popis. Teh je bilo v 19. stoletju ogromno in avtorjeva ključna ambicija je bila, v svojem delu pokazati, da popisi kot taki delujejo še danes. Primer tega je recimo načrtno pogozdovanje razlaščenih listnatih gozdov z bolj profitabilno smreko.

Komel svoje raziskovanje nadaljuje s pripravo knjige in strokovnih člankov, v prihodnje pa se želi posvetiti politični zgodovini Slovenije od leta 1848 do 1991 skozi prizmo agrarne reforme in zaključuje: »da bistvo revolucije včasih ni revolucija, sploh, če propade, ampak vezi,ki jih sklenemo na poti do nje«.