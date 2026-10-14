Nagradi za življenjsko delo okoljski znanstvenici in utemeljitelju komunikologije

Razglasili so dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad, Zoisovih in Puhovih priznanj ter priznanja ambasador znanosti. Gre za najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Podelili jih bodo na slovesnosti, ki bo 8. novembra potekala v Cankarjevem domu.

Zoisovo nagrado za življenjsko delo sta prejela prof. dr. Milena Horvat z Instituta Jožef Stefan in akad. prof. dr. Slavko Splichal s Fakultete za družbene vede UL.

Milena Horvat več kot štiri desetletja raziskuje, kako kemijske snovi krožijo v okolju ter po različnih poteh dosežejo človeka. Mednarodno se je uveljavila predvsem z raziskavami živega srebra ter njegovega kopičenja v hrani in ljudeh. Razvijala je metode, s katerimi lahko v okolju in človeku določimo tudi zelo nizke koncentracije škodljivih snovi, in poskrbela, da so meritve med laboratoriji in državami primerljive. Tako lahko spremljamo spremembe v okolju skozi čas, ugotavljamo, kako so jim izpostavljeni ljudje, in presojamo, ali ukrepi za zmanjševanje onesnaževanja dejansko delujejo. V raziskave vključuje tudi prebivalce obravnavanih območij in skrbi, da so izsledki odprti in dostopni vsem.

Slavko Splichal FOTO: Matjaž Tavčar

Akad. prof. dr. Slavko Splichal je med najvidnejšimi slovenskimi in mednarodno uveljavljenimi kritičnimi teoretiki javnosti, javnega mnenja in družbenega komuniciranja. Več kot pet desetletij raziskuje pogoje in ovire podružbljanja medijev in demokratizacije javnosti ter kako nanje vplivajo politika, kapital, tehnologija in ideologija. Njegovo delo je pomembno prispevalo k razumevanju razvoja javnosti od razsvetljenstva do digitalne dobe. Kot profesor, mentor, publicist, znanstveni urednik in pobudnik mednarodnega znanstvenega sodelovanja je odločilno prispeval k uveljavitvi komunikologije v Sloveniji ter jo povezal z vodilnimi svetovnimi raziskovalnimi tokovi. S povezovanjem kritične teorije, empiričnega raziskovanja in družbene angažiranosti je trajno zaznamoval razumevanje komuniciranja kot enega od temeljev demokratične družbe.

Prof. dr. Ferdinand Gubina prejme Puhovo nagrado za življenjsko delo. Upokojeni profesor Fakultete za elektrotehniko UL in Elektroinštituta Milan Vidmar je eden ključnih strokovnjakov na področju elektroenergetskih sistemov. Oblikoval je koncepte njihovega vodenja ter razvijal rešitve, zaradi katerih je danes oskrba z električno energijo v Sloveniji zanesljiva, varna in prilagojena potrebam sodobne družbe. Njegove raziskave niso ostale le v akademskem okolju, temveč so bile uporabljene pri razvoju in avtomatizaciji energetskih objektov ter pri načrtovanju in upravljanju električnih omrežij. Ustanovil je raziskovalni oddelek za vodenje elektroenergetskih sistemov na Elektroinštitutu Milan Vidmar. Podpisal se je še pod dva pionirska dosežka: elektronski model živčne celice s karakteristikami žive ter matematični model hoje dvonožnega robota. Po njem so fizični model razvili šele 40 let kasneje.

Ferdinand Gubina FOTO: Matjaž Tavčar

Priznanje ambasadorka znanosti Republike Slovenije za mednarodno uveljavljanje slovenske astronomije ter odpiranje priložnosti novim generacijam pa je prejela prof. dr. Andreja Gomboc z Univerze v Novi Gorici. Kot pobudnica vključitve Slovenije v Mednarodno astronomsko zvezo (IAU) in Evropsko astronomsko društvo (EAS) je slovenskim raziskavam omogočila globalno prepoznavnost. Prek svojih raziskovalnih povezav odpira vrata do najpomembnejših mednarodnih sodelovanj, podatkov in priložnosti. S svojim raziskovalnim, povezovalnim in organizacijskim delom je pomembno prispevala, da je slovenska astronomija postala prepoznaven del mednarodne znanstvene skupnosti, so zapisali v obrazložitvi. Sodeluje pri največjih svetovnih astronomskih projektih, npr. pri pregledu neba LSST na Observatoriju Vera Rubin in misiji Gaia.

Prof. dr. Andreja Gomboc FOTO: Matjaž Tavčar

Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju študija mehanizmov korozije in zaščite materialov pred korozijo gre v roke Ingrid Milošev; Borut Klabjan prejme Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke pri zgodovinskem raziskovanju meja in spomina v sodobni Evropi, Sašo Džeroski pa Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju razvoja metod umetne inteligence in njihove uporabe v znanosti; Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke pri raziskavah bioaktivnih spojin iz naravnih rastlinskih virov prejme Nataša Poklar Ulrih.

Korozija je velik izziv v industriji ter vsakdanjem življenju, saj propadanje ogroža vse od strojev, ladij in mostov do medicinskih vsadkov, kot so na primer umetni sklepi. S sodelavci prof. dr. Ingrid Milošev, Institut Jožef Stefan in Ortopedska bolnišnica Valdoltra, razvija številne napredne zaščitne plasti, ki imajo različne vloge, od zaviranja procesa korozije do samoceljenja površine po poškodbi. Posebno pozornost namenja okolju prijaznejšim zaščitnim plastem in korozijskim inhibitorjem, ki nadomeščajo zdravju in okolju škodljive snovi. Njena spoznanja podaljšujejo življenjsko dobo kovin in omogočajo, da so materiali v industriji ter medicini varnejši. Kot ena redkih raziskovalcev na svetu je prejela dve najuglednejši mednarodni nagradi na področju raziskovanja korozije, in sicer Uhligovo nagrado svetovnega elektrokemijskega združenja ECS in medaljo Evropske federacije za korozijo. FOTO: Matjaž Tavčar

Delo prof. dr. Boruta Klabjana, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, je prineslo nova spoznanja o srednjeevropskem in severnojadranskem prostoru, s posebnim poudarkom na obmejnih območjih, kjer se prepletajo različne kulture in zgodovinske izkušnje. Odmevne so njegove raziskave severnega Jadrana, fašizma in antifašizma ter soavtorstvo monografije o Narodnem domu v Trstu, ki osvetljujejo kompleksno preteklost tega prostora. S povezovanjem politične, socialne in kulturne zgodovine je poglobil razumevanje, kako družbe ohranjajo, razlagajo in uporabljajo preteklost. Njegovo delo uspešno širi kompleksne znanstvene vsebine v javni prostor in spodbuja k razmisleku o skupni evropski preteklosti. Pomembno krepi mednarodno vlogo slovenskega zgodovinopisja in odpira nove možnosti za njegovo vključevanje v najpomembnejše sodobne znanstvene razprave. FOTO: Matjaž Tavčar

S svojim raziskovalnim delom prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, Biotehniška fakulteta UL, povezuje biofizikalno kemijo in živilsko tehnologijo ter proučuje rastlinske bioaktivne spojine, njihove mehanizme delovanja in možnosti njihove uporabe v živilstvu. Raziskuje polifenolne spojine in druge bioaktivne snovi, ki ščitijo celice pred poškodbami in lahko prispevajo k zmanjševanju tveganja za kronične bolezni. Ker se med predelavo in shranjevanjem te snovi pogosto razgradijo, je skupaj s sodelavci razvila inovativne kapsulacijske sisteme, ki izboljšujejo stabilnost, funkcionalnost in biološko dostopnost teh spojin. Njene raziskave so pokazale, da so stranski tokovi živilske proizvodnje, kot so čebulni in oljčni listi, dragocen vir bioaktivnih spojin za razvoj funkcionalnih živil. S tem pomembno prispeva k razvoju bolj zdravih in trajnostnih živil ter k učinkovitejši rabi naravnih virov. FOTO: Matjaž Tavčar

Prof. dr. Sašo Džeroski, Institut Jožef Stefan, razvija metode umetne inteligence, ki hkrati podajo napovedi in razlage, kako so do njih prišle. Medtem ko marsikatere metode delujejo kot nepregledne črne skrinjice, njegovi pristopi gradijo razumljive modele, ki uporabnikom vlivajo več zaupanja. Razvil je številne pristope razložljivega strojnega učenja, ki samodejno odkrivajo zakonitosti v zelo kompleksnih in nepopolnih podatkih. Njegove metode gradijo modele v obliki odločitvenih dreves, logičnih pravil in matematičnih enačb, kakršne raziskovalci sicer iščejo in zapišejo ročno. Z njimi lahko napovedujemo delovanje genov, iščemo nove učinkovine za zdravila proti tuberkulozi in pljučni fibrozi, načrtujemo ukrepe upravljanja z vodami ali pa delovanje inštrumentov vesoljske sonde Mars Express. S svojim delom je pomembno zaznamoval razvoj sodobne umetne inteligence in njene uporabe v znanosti, ki raziskovalcem omogoča, da do novih spoznanj pridejo hitreje in bolj zanesljivo. FOTO: Matjaž Tavčar

Zoisova priznanja prejmejo: Denis Golež, Mateja Sedmak, Barbara Gornik, Zorana Medarić, Hana Uršič Nemevšek, Kristina Sepčić, Ademir Hujdurović, Irena Mlinarič-Raščan. Aleksandra Lobnik prejme Puhovo priznanje.

Elektronske naprave postajajo vse manjše, zmogljivejše, hkrati pa želimo, da so energetsko učinkovitejše in prijaznejše okolju. Pri tem imajo pomembno vlogo posebne keramične plasti, s katerimi se ukvarja izr. prof. dr. Hana Uršič Nemevšek z Instituta Jožef Stefan. Uvršča se med vodilne svetovne raziskovalke keramičnih plasti za shranjevanje in pretvorbo energije in tako odpira pot manjšim, varčnejšim in okolju prijaznejšim napravam prihodnosti. V Slovenijo je uvedla metodo nanosa plasti v aerosolu delcev, ki omogoča izdelavo keramičnih plasti pri sobni temperaturi. Skupaj s sodelavci je kot prva na svetu razvila upogljivo keramično plast, tanjšo od človeškega lasu, ki omogoča hlajenje, zaznava dotik ali tresljaje in shranjuje energijo. Take plasti so lahko uporabne za hlajenje mikročipov v telefonih in prenosnikih, kot senzorji v pametnih urah in upogljivih delih medicinskih naprav ter kot drobni kondenzatorji za shranjevanje električne energije. FOTO: Matjaž Tavčar

Izdelava komponent za sodobno elektroniko se približuje fizikalnim mejam, zato znanstveniki iščejo nove poti. Teoretski fizik doc. dr. Denis Golež, Institut Jožef Stefan in Fakulteta za matematiko in fiziko UL, raziskuje kvantne materiale, katerih lastnosti izvirajo iz medsebojnega delovanja ogromnega števila elektronov. Zlasti ga zanima, kako se odzivajo, ko jih iz mirnega stanja iztrgamo s kratkimi laserskimi bliski ali električnim poljem. Ti lahko v bilijoninki sekunde material spremenijo iz izolatorja v prevodnik, kar odpira možnosti za nove hitre spominske elemente. Golež razvija teorije in računska orodja, s katerimi je te bliskovite procese sploh mogoče opisati. V sodelovanju z vodilnimi raziskovalnimi skupinami v Evropi in ZDA je pokazal, kako lahko laserska svetloba v takšnih snoveh ustvari doslej neznana, skrita stanja snovi. V projektu ERC Consolidator Grant raziskuje, kako ta kratkoživa stanja ohraniti dovolj dolgo, da bi postala uporabna v prihodnjih kvantnih tehnologijah. Foto Matjaž Tavčar FOTO: Matjaž Tavčar

Raziskovalke dr. Mateja Sedmak, znan. svet., dr. Barbara Gornik, viš. znan. sod., dr. Zorana Medarić, znan. sod., Inštitut za družboslovne študije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, so utemeljile otrokosrediščni pristop k integraciji priseljenih otrok. Izhajale so iz spoznanja, da v procesih vključevanja otrok v novo okolje prevladuje pogled odraslih, medtem ko perspektive, izkušnje in potrebe otrok ostajajo preslišane. V okviru mednarodnega projekta MiCREATE – Otroci priseljenci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi (Obzorje 2020), katerega vodje so bile, so pokazale, da so prav pogledi in izkušnje otrok ključni za razumevanje njihovih potreb, dobrobiti in uspešno vključevanje v družbo. S tem so prispevale k pomembnemu metodološkemu in analitičnemu premiku, saj so priseljene otroke vključile kot aktivne soustvarjalce raziskav, praks in politik, ki jih zadevajo. Njihovo delo pomaga oblikovati učinkovitejše integracijske pristope ter prispeva k prepoznavanju otrok kot družbenih akterjev. FOTO: Matjaž Tavčar

Prof. dr. Kristina Sepčić z Biotehniške fakultete UL raziskuje proteine iz užitnih gob ostrigarjev, ki se vežejo na specifične lipide celičnih membran. Dokazala je, da lahko ti proteini kot varna in zanesljiva orodja pomagajo spremljati procese v živih celicah ter bolje razumeti bolezni, kot so rak ter nevrodegenerativne in avtoimunske bolezni. Njene raziskave prispevajo k razvoju novih diagnostičnih pristopov in boljšemu razumevanju celičnega delovanja. Obenem je odkrila proteinske komplekse, ki kot okolju prijazen bioinsekticid učinkovito delujejo proti koloradskemu in koruznemu hrošču, pomembnima kmetijskima škodljivcema, a so hkrati varni za človeka in večino drugih organizmov. Njeno delo povezuje dve na videz oddaljeni področji, biomedicino in kmetijstvo, pri razumevanju celičnih mehanizmov v zdravju in bolezni ter razvoju bolj trajnostnih načinov varstva rastlin. FOTO: Matjaž Tavčar

Ko uporabljamo internet, navigacijo, mobilni telefon ali družbena omrežja, smo del zapletenih sistemov povezav, ki jih je mogoče opisati z matematiko. Prav njihovo strukturo raziskuje matematik prof. dr. Ademir Hujdurović, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije UP ter Inštitut Andrej Marušič. Ukvarja se s teorijo grafov, področjem matematike, ki proučuje omrežja in odnose med povezanimi elementi. Razkriva predvsem skrite vzorce in simetrije, zato da bolje razumemo delovanje zelo zapletenih sistemov ter predvidimo njihove lastnosti. Takšni matematični modeli se uporabljajo za razumevanje najrazličnejših sistemov, od prometnih in komunikacijskih omrežij do povezav med podatki, ljudmi ali molekulami. V zadnjih letih je razvil nove matematične pristope in rešil več pomembnih odprtih problemov na področju algebraične teorije grafov. Kot raziskovalec, mentor in dekan pomembno prispeva tudi k mednarodni prepoznavnosti slovenske matematike ter nadaljuje tradicijo svetovno uveljavljene slovenske šole teorije grafov. FOTO: Matjaž Tavčar

Na področju farmakogenomike prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, Fakulteta za farmacijo UL, preučuje, kako genetske značilnosti posameznika vplivajo na njegov odziv na zdravila. Farmacijo premika od pristopa »eno zdravilo za vse« k zdravljenju, prilagojenemu vsakemu bolniku posebej. Pri levkemijah je pomagala pojasniti, kako že pred začetkom zdravljenja prepoznati bolnike z večjim tveganjem za nevarne zaplete. Raziskuje tudi, zakaj rakave celice postanejo odporne na zdravila, in odpira možnosti za razvoj novih pristopov zdravljenja z zdravili. Z naprednimi celičnimi raziskavami in uporabo metod umetne inteligence je odkrila nove molekularne tarče, ki lahko izboljšajo zdravljenje kronične limfocitne levkemije. Pomembno je prispevala tudi k razumevanju vzrokov, zakaj nekateri ljudje ob okužbah, kakršna je bila COVID-19, zbolijo kritično. Njeno delo pomembno prispeva k varnejšemu in uspešnejšemu zdravljenju. FOTO: Matjaž Tavčar

Prof. dr. Aleksandra Lobnik, Fakulteta za strojništvo UM in IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d. o. o., je vodilna slovenska raziskovalka na področjih senzorskih tehnologij in krožnega gospodarstva. Znanstveno odličnost pretvarja v industrijske rešitve z visoko dodano vrednostjo in merljivimi tržnimi učinki. Pohvali se lahko z inovacijskim opusom 35 patentov. Kot soustanoviteljica podjetja IOS je že leta 2006 uvedla napreden model povezovanja znanosti in podjetništva ter oblikovala interdisciplinarno ekipo vrhunskih strokovnjakov. Pod njenim vodstvom je ekipa med drugim razvila senzorske sisteme za spremljanje svežine mesa v embalaži, senzor za hitro zaznavanje nevarnih organofosfornih spojin ter tehnologije za recikliranje vode, tekstila in plastike. Te prebojne rešitve povečujejo varnost potrošnikov, zmanjšujejo količino odpadkov in pospešujejo krožno gospodarstvo. Kot prepoznavna promotorka znanstvene dosežke približuje javnosti, soustvarja globalne trende ter postavlja nove standarde uporabne znanosti. FOTO: Matjaž Tavčar

Vsako leto odbor podeli največ 15 nagrad in priznanj, pri čemer lahko podeli največ dve Zoisovi nagradi za življenjsko delo, štiri Zoisove nagrade za vrhunske dosežke, šest Zoisovih priznanj, eno priznanje ambasador znanosti RS, skupno do največ tri Puhove nagrade ali priznanja, od tega največ eno nagrado za življenjsko delo. Višina nagrad in priznanj je izenačena z višino najvišjih državnih priznanj za dosežke na področju umetnosti, Prešernovih nagrad.

Dobitniki Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanja ambasador znanosti bodo prejeli po 30.000 evrov, dobitniki Zoisovih in Puhovih priznanj pa po 10.000 evrov.

Slovenija izjemne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti nagrajuje že vse do leta 1998. O nagradah in priznanjih odloča odbor za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki ga imenuje vlada izmed uveljavljenih raziskovalcev. Kandidate za člane odbora predlagajo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, univerze in visokošolski zavodi, raziskovalni zavodi, gospodarske organizacije in posamezni raziskovalci.