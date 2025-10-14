Nagrajena tudi slovenska raziskovalka, ki je odkrila povsem novo vrsto virusa

Danes so razglasili dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad in priznanj ter priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije. Gre za najvišja in najbolj prestižna priznanja pri nas za izjemne dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela in tehnologij, razvojne dejavnosti ter inovacij.

Zoisovi nagradi za življenjsko delo sta prejela prof. dr. Tatjana Avšič Županc in prof. dr. Tomaž Pisanski, Puhovo nagrado za življenjsko delo pa prof. dr. Franc Vrečer, ambasador znanosti pa je letos prof. dr. Uroš Seljak. Nagrade bodo podelili na dan znanosti, 10. novembra, ki je od letos nov državni praznik (ki pa ni dela prost dan).

Akad. prof. dr. Tatjana Avšič Županc, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, je s svojimi raziskavami virusov, ki povzročajo nevarne bolezni pri ljudeh, pomembno prispevala k varnosti javnega zdravja. Odkrila je povsem novo vrsto virusa in ga poimenovala dobrava, so pojasnili v obrazložitvi nagrade. Razvijala je metode za hitro odkrivanje virusov, kar je vodilo do prelomnega znanstvenega spoznanja, da lahko okužba z virusom zika med nosečnostjo pri plodu povzroči okvare možganov.

Prof. dr. Tomaž Pisanski s Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, je priznani raziskovalec diskretne matematike, področja, ki preučuje diskretne strukture, kot so cela števila, grafi in trditve v logiki, ki se ne spreminjajo zvezno, ampak lahko zavzamejo samo posamezne vrednosti. Med drugim je na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko ustanovil in vodil Oddelek za teoretično računalništvo, sodeloval pri ustanovitvi Univerze na Primorskem, ustanovil in sourejal tri znanstvene revije, tudi vodilno slovensko revijo Ars Mathematica Contemporanea, ter ustanovil Slovensko društvo za diskretno in uporabno matematiko.

Tomaž Pisanski FOTO: Matjaž Tavčar

Prof. dr. Franc Vrečer, ki prejme Puhovo nagrado za življenjsko delo na področju razvoja farmacevtskih izdelkov in tehnoloških procesov v industriji, je dolga dela deloval v podjetju Krka, bil je tudi profesor na fakulteti za farmacijo. Z inovativnim prispevkom na področju razvoja trdnih farmacevtskih oblik zdravil je pomembno zaznamoval slovensko farmacevtsko industrijo. Ključno je prispeval k razvoju sodobnih farmacevtskih oblik, kot so zdravila v obliki pelet, ki podjetju Krka zagotavljajo vodilno mesto med generičnimi proizvajalci. Je soavtor več kot 30 mednarodnih patentov in avtor številnih visoko citiranih znanstvenih objav, so poudarili v obrazložitvi nagrade.

Franc Vrečer FOTO: Matjaž Tavčar

Prof. dr. Uroš Seljak z Univerze v Kaliforniji, Berkeley, s svojim delom na področju kozmologije in astrofizike pomembno krepi slovensko prepoznavnost in ugled slovenske znanosti v mednarodnem prostoru. Svetovno priznan je zaradi svojega raziskovalnega dela na področju kozmičnega prasevanja – kozmičnega mikrovalovnega sevanja ozadja, ki predstavlja najzgodnejšo sliko vesolja. Za svoje vrhunske znanstvene dosežke je prejel vrsto pomembnih nagrad – med njimi tudi Gruberjevo nagrado, najprestižnejšo nagrado s področja kozmologije. Na Univerzi v Ljubljani je ustanovil sklad, iz katerega se financirajo Nagrade dr. Uroša Seljaka za najboljše znanstvene članke študentov prve in druge stopnje, so zapisali v obrazložitvi priznanja.

Uroš Seljak FOTO: Matjaž Tavčar

Zoisove nagrade za vrhunske dosežke so podelili štiri. Prejeli so jih:

- prof. dr. Andrej Rahten (Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU) je s svojim znanstvenoraziskovalnim delom pomembno prispeval k boljšemu poznavanju slovenske politične zgodovine v zadnjih desetletjih habsburške monarhije in v postimperialni dobi;

- prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl in prof. dr. Igor Plazl (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani) za razvoj miniaturiziranih pretočnih sistemov in mikroreaktorjev – majhnih, a izjemno zmogljivih naprav za hitrejše reakcije, ki tečejo z manj energije in manj odpadki;

- izr. prof. dr. Matjaž Humar (Institut Jožef Stefan; Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije – NANOCENTER) za raziskave in razvoj novih optičnih naprav, ki niso narejene iz klasičnih trdih materialov, ampak iz mehkih in bioloških snovi;

-prof. dr. Kristina Gruden (Nacionalni inštitut za biologijo) raziskuje, kako rastline preživijo v svetu bolezni, škodljivcev in vse pogostejših vremenskih ujm, kot so suše, vročina in poplave.

Zoisova priznanja pa prejme šest raziskovalk in raziskovalcev:

- doc. dr. Luka Vidmar (Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU) je s svojimi raziskavami na novo osvetlil literaturo in kulturo na Slovenskem med 16. in 19. stoletjem;

- dr. Jožica Gričar (Gozdarski inštitut Slovenije) je s svojimi raziskavami pomembno prispevala h globalnemu razumevanju vpliva stresa na fiziološke procese v drevesih in njihovo debelinsko rast;

- prof. dr. Urban Bren (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem in Inštitut za okoljevarstvo in senzorje) z računalniškimi simulacijami raziskuje, kako različne kemikalije vplivajo na zdravje ljudi, in razvija nove, selektivnejše diagnostične metode;

- izr. prof. dr. Marko Jošt (Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani) se na področju fotovoltaike in sončnih celic osredotoča na raziskave novih materialov za pretvarjanje sončne svetlobe v elektriko, zlasti na perovskit;

- prof. dr. Andrej Zorko (Institut Jožef Stefan, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani) s svojimi številnimi prelomnimi odkritji povsem novih kvantnih stanj in pojavov postavlja smernice razvoja hitro razvijajočega se znanstvenega področja kvantnih materialov.

- prof. dr. Miroslav Verbič (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za ekonomska raziskovanja) z raziskavami prispeva k boljšemu razumevanju vplivov finančnih kriz in odločitev držav na podjetja in celotno gospodarstvo, zlasti v Sloveniji in v območju z evrom.

Puhovo nagrado za vrhunske dosežke pa so prejeli raziskovalci in zdravniki dr. Mateja Gabrijel Blatnik, prof. dr. Helena H. Chowdhury, prof. dr. Marko Kreft, doc. dr. Simon Hawlina, prof. dr. Matjaž Jeras in akad. prof. dr. Robert Zorec. Skupina je razvila napredno obliko celične imunoterapije, ki predstavlja varnejšo in učinkovitejšo možnost zdravljenja rakavih obolenj.

Podrobneje bomo o dobitnicah in dobitnikih nagrad in priznanj pisali v četrtkovi prilogi Dela Znanost.

Ozadje nagrad

Nagrade in priznanja podeljuje Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije. Odbor sestavljajo mednarodno uveljavljeni slovenski raziskovalci.

»Zoisove in Puhove nagrade izkazujejo in izpostavljajo izjemen prispevek prejemnic in prejemnikov k razvoju znanosti in inovacij. Dosežki so vzor in motivacija za mlade, naslednje generacije raziskovalk in raziskovalcev. S podeljevanjem teh nagrad Republika Slovenija javno priznava pomen znanosti za družbo ter spodbuja k znanstvenemu raziskovanju in inovacijam,« poudarjajo na vladi.

Višina nagrad in priznanj na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti je bila leta 2024 izenačena z višino Prešernovih nagrad: za Zoisovo in Puhovo nagrado za življenjsko delo znaša 30.000 evrov, za Zoisovo in Puhovo nagrado za vrhunske dosežke 30.000 evrov, za priznanje ambasadorka oz. ambasador znanosti Republike Slovenije 30.000 evrov, za Zoisovo in Puhovo priznanje pa znaša 10.000 evrov.

Zoisove nagrade in priznanja ter priznanje ambasadorka oz. ambasador znanosti RS se podeljujejo od leta 1998, Puhova priznanja od leta 2005, Puhove nagrade pa od leta 2017. Zgodovina nagrad v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti sicer sega daleč v preteklost.

»Z odredbo Ministrstva za prosveto Narodne vlade Slovenije leta 1946 je bilo določeno, da upravni odbor Prešernovega sklada podeljuje nagrade tako za umetnost kot znanost. Po pet nagrad na leto za znanost je podeljeval upravni odbor Prešernovega sklada vse do oblikovanja samostojnih nagrad za znanost,« so spomnili na vladi.

Ob smrti Borisa Kidriča leta 1953 je bil sprejet zakon o skladu Borisa Kidriča, leta 1957 pa so bile iz sklada podeljene prve nagrade najuspešnejšim znanstvenicam in znanstvenikom na področju raziskovalne dejavnosti. V letih od 1957 do 1991 je bilo podeljenih 131 Kidričevih nagrad in 389 nagrad Sklada Borisa Kidriča. S sprejetjem pravilnika Republike Slovenije o nagradah in priznanjih za znanstvenoraziskovalno delo pa so bile podane pravne podlage za podelitev nagrad RS za znanstvenoraziskovalno delo.

Nagrade pod tem naslovom so se podeljevale šest let, podeljenih je bilo 32 nagrad. V letu 1998 je bil sprejet nov pravilnik, ki je najvišje državne nagrade na področju znanosti poimenoval po baronu Žigi Zoisu.

Poseben zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti je bil prvič sprejet leta 2005. Poleg Zoisovih nagrad, Zoisovih priznanj in priznanj ambasador znanosti, je omogočil tudi podelitev Puhovih priznanj. Nagrade nosijo ime po Janezu Puhu, inovatorju in pionirju na področju mehanike.