  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Najbolj mračnjaški smo, ko je življenje razmeroma dobro

    Tine Kaluža raziskuje motiviko človeške minljivosti in smrti v zahodni umetnosti.
    Pisalni stroj je v uporabi vsak dan. FOTO: osebni arhiv
    Galerija
    Pisalni stroj je v uporabi vsak dan. FOTO: osebni arhiv
    Saša Senica
    11. 12. 2025 | 06:00
    6:34
    A+A-

    Dr. Tine Kaluža je kustos zgodovinar v Notranjskem muzeju Postojna. Poleg lokalnih specifik, povezanih z zgodovino speleologije, rapalske meje, rock glasbe in srednjeveške umetnosti, je njegovo raziskovalno delo osredotočeno na motiviko človeške minljivosti in smrti v zahodni umetnosti.

    Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

    Pri vsej tehnologiji, ki je danes na voljo, sam za večino zapiskov in inventarnih številk, ki jih pri delu dodeljujem posameznim muzejskim predmetom, še vedno prisegam na babičin pisalni stroj Udružene metalne industrije Sarajevo. Še nikdar me ni pustil na cedilu, uporabljam ga prav vsak dan.

    Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

    Predstavljajte si, da odprete tiskano knjigo iz 16. stoletja in v njej opazite upodobitve človeških kosti in lobanj. Najverjetneje boste razloge za upodobitev pripisali vojnam in kugi. Tu se vmešajo moje raziskave: najvplivnejši in najbolj pogosti motivi, ki upodabljajo človeško minljivost, so nastali in se razvili v razmeroma mirnih časih, ko je bila smrtnost najnižja in kakovost življenja najvišja. V najhujših zgodovinskih preizkušnjah se namreč pojavljajo motivi tolažeče narave, najbolj mračnjaški pa smo, kot se zdi, takrat, ko je življenje razmeroma dobro.

    Zakaj imate radi znanost?

    Predvsem zato, ker mi ponuja razmeroma kredibilen izgovor za poskuse razumeti svet, ki je v številnih vidikih zelo nerazumljiv. Pa tudi zato, ker obožujem detektivke, in ob obravnavi znanstvenih problemov se počutim sila detektivsko!

    Tine Kaluža je z Ano Čič in Tino Poljšak soavtor ilustrirane knjige Jame. FOTO: osebni arhiv   
    Tine Kaluža je z Ano Čič in Tino Poljšak soavtor ilustrirane knjige Jame. FOTO: osebni arhiv   

    Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

    Predstavljam si, da bi s svojimi spoznanji lahko prispeval k omilitvi nekaterih tabujev, pa tudi k razblinjanju nekaterih mitov in stereotipov o zgodovini upodobitev, povezanih s človeško smrtjo. Prav tako menim, da imam kot kustos ključno vlogo pri ohranjanju premične dediščine ter predvsem pri ozaveščanju javnosti o njenem pomenu, zlasti v primerih prepoznavanja predmetov, ki nam danes niso posebej zanimivi, za naše zanamce pa bodo neprecenljivi.

    Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalec?

    Odločilni trenutek je bil nesrečni slepec, ki sem ga kot otrok našel na babičinem vrtu; neverjetno odkritje sem želel nemudoma predstaviti vrtčevskim kolegom, a je mojo vprašljivo metodo transporta (v žepu vetrovke) brž ustavila carina na domačih vhodnih vratih (babica). Kljub neuspehu je šlo za odkritje, ki sem ga želel deliti z drugimi – modus operandi, ki me vodi še danes.

    Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

    Rožičeva smer v severni steni Begunjščice FOTO: osebni arhiv
    Rožičeva smer v severni steni Begunjščice FOTO: osebni arhiv
    Poleg (umetnostne) zgodovine sta moji strasti od nekdaj glasba – že desetletja igram bobne, pa tudi baskitaro in nekatere druge, za bližnje še manj prijazne inštrumente – ter gorništvo in alpinizem, zlasti v manj znanih kotičkih zahodnih Julijskih Alp ter še posebej pozimi.

    Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

    Nedosegljiva zmožnost, da stopi iz svoje glave in na sleherno vprašanje gleda s povsem objektivne perspektive, za katero si moramo prizadevati. Po drugi strani pa, da v svetu, za katerega se zdi, da o njem že vse vemo, zmore najti nove probleme, na katere skuša reagirati skozi raziskovanje.

    Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

    Čedalje bolj se mi dozdeva, da nas je velika prelomnica že doletela s prihodom umetne inteligence. Čeprav gre za trenutno »vročo temo«, je le čas tisti, ki lahko razodene njene prave daljnosežne vplive; nekateri od njih se v gospodarstvu že zelo jasno kažejo. Kako vemo, da tudi mojih odgovorov ni napisala umetna inteligenca?

    Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

    Povsem me privlači vizionarska ideja osvojitve najvišjega vrha Marsa, Olympus Monsa. Pa vendar se predobro poznam; ker sem močno navezan na lokalni okoliš, na javorniške gozdove, nanoško burjo, vipavska ostenja, družino in domačega buldoga, bi verjetno že po nekaj tednih postal nestrpen in domotožen.

    Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

    Kot nečak uveljavljenega strokovnjaka za jedrsko fiziko sem tu le težko objektiven. Menim, da bi jedrska energija morala nujno postati predmet konstruktivnega javnega diskurza, izvzetega iz ustaljenega političnega predalčkanja na »naše« in »njihove« ter stereotipizacije, ki smo ji podvrženi skozi popularno kulturo.

    S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

    Najverjetneje bi sedel k mizi z Johanom Huizingo (1872–1945). Utemeljitelj kulturne zgodovine je najbrž raziskovalec, katerega zapisi kar najbolje opravljajo funkcijo časovnega stroja. Do danes še nisem prebral zgodovinske knjige, s katero bi se tako močno vživel v dobo, ki jo obravnava, kot mi je to uspelo z njegovo Jesenjo srednjega veka.

    Ob najstarejši lokomotivi iz Postojnske jame FOTO: osebni arhiv
    Ob najstarejši lokomotivi iz Postojnske jame FOTO: osebni arhiv

    Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

    Tako bralcu, ki ga zanima področje minljivosti, kot tudi vsakemu, ki bi se spoprijel z velikimi tabuji sodobne družbe, priporočam knjigo Philippa Arièsa, ki ima v angleškem prevodu naslov The Hour of our Death in ponuja celosten pregled zgodovine človekovega odnosa do smrti.

    Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

    Freske, ki jih je v Pisi med letoma 1336 in 1341 napravil Buffalmacco, so verjetno prvi vidnejši primer upodobitve poosebljene smrti v zahodni umetnosti. Tisočletja pred tem zahodna družba očitno ni čutila potrebe po vizualnem upodabljanju poosebitve smrti. Gromozanska upodobitev smrti s koso je nastala v desetletju pred izbruhom velike epidemije kuge.

    Sorodni članki

    Novice  |  Znanoteh
    Speleobiologija

    Tudi podzemlje že čuti podnebne spremembe

    Evolucija hroščev podzemljarjev je potekala vzporedno z orogenezo gorovij, pravi speleobiolog dr. Slavko Polak.
    Saša Senica 26. 10. 2023 | 06:00
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Znanoteh
    Matija Križnar, paleontolog

    Človek je za sedanje vrste kot asteroid za dinozavre

    Vplivamo na planet, na evolucijo, vendar narava vedno najde pot, da ustvari ravnovesje, poudarja Matija Križnar, paleontolog.
    Saša Senica 23. 3. 2023 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ukrep za lažji prehod v upokojitev

    Od januarja: Starejši od 58 let ali s 35 leti pokojninske dobe bodo lahko predlagali, da bi delali 80 odstotkov časa za 90 odstotkov plače in polne prispevke.
    Barbara Hočevar 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Avtobusni potniki plačujejo, da stojijo na Bavarcu, zaprti v oglasna sporočila

    Mestni avtobus jasno izraža, da je Ljubljana mesto za dve različni kategoriji ljudi.
    Miloš Kosec 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Deloval je tudi v plesni skupini En-Knap in glasbeni skupini Tantadruj.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Kako podjetja danes pridejo do denarja brez dolgega čakanja

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Tine KalužaZNANSTVENIK SPREMINJA SVETznanstveni vprašalnikzgodovinaNotranjski muzej

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podaljšani konci tedna

    Prazniki v letu 2026 – koliko jih bo »padlo« na vikend?

    Spomladi bo več priložnosti za oddih. Poletni del leta bo manj radodaren s prostimi dnevi.
    11. 12. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Rumenemu zidu se je pridružil ljubljenec navijačev

    Na tekmi nogometne lige prvakov se je navijaškemu rumenemu zidu Borussie Dortmund pridružil dolgoletni igralec kluba Marco Reus.
    Tim Erman 11. 12. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Mednarodni dan gora

    Razmere v gorah postajajo vse nevarnejše

    Posledice podnebnih sprememb ogrožajo varnost planinskih poti, koč in obiskovalcev.
    11. 12. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Slane rolice s karamelizirano čebulo in čedarjem (VIDEO)

    Pozabite na cimetke – te mehke, puhasto vzhajane rolice s karamelizirano čebulo, čedarjem in čilijevim oljem so slana pregreha, ki očara na prvi ugriz.
    Odprta kuhinja 11. 12. 2025 | 07:37
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Po 2000 evrov za navadno vstopnico: hiperinflacija na mundialu

    Cene vstopnic za svetovno nogometno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi so se po koncu žreba skupin in urnika tekem izstrelile v nebo.
    11. 12. 2025 | 07:20
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Mednarodni dan gora

    Razmere v gorah postajajo vse nevarnejše

    Posledice podnebnih sprememb ogrožajo varnost planinskih poti, koč in obiskovalcev.
    11. 12. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Slane rolice s karamelizirano čebulo in čedarjem (VIDEO)

    Pozabite na cimetke – te mehke, puhasto vzhajane rolice s karamelizirano čebulo, čedarjem in čilijevim oljem so slana pregreha, ki očara na prvi ugriz.
    Odprta kuhinja 11. 12. 2025 | 07:37
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Po 2000 evrov za navadno vstopnico: hiperinflacija na mundialu

    Cene vstopnic za svetovno nogometno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi so se po koncu žreba skupin in urnika tekem izstrelile v nebo.
    11. 12. 2025 | 07:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    Zdaj je pravi čas za obisk Zagreba

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kaj se dogaja v tovarni umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Digitalna varnost na preizkušnji? Kdo odloča o naših podatkih?

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo