Najbolj zaupanja vreden med ponudniki mobilnih in internetnih storitev

Kot že vrsto let zapored, so tudi letos Slovenke in Slovenci v neodvisni raziskavi Trusted Brand potrdili, da med ponudniki mobilne telefonije in internetnih storitev najbolj zaupajo Telekomu Slovenije , ki ima največje omrežje v Sloveniji, njegove storitve pa uporablja več kot milijon državljank in državljanov.Telekom Slovenije prestižni naziv najbolj zaupanja vredne blagovne znamke že vrsto let utrjuje z načrtnim vlaganjem v zanesljivo, varno in kakovostno omrežje ter z nenehnim razvojem in ponudbo najnaprednejših komunikacijskih storitev, ki so skladne s potrebami uporabnikov. Uporabniki Telekoma Slovenije cenijo, da so vedno v koraku s časom, kar nenazadnje potrjuje tudi njihov izredno pozitiven odziv na platformo NEO, ki je z inovativnim upravljanjem televizijskih in ostalih vsebin ter storitev pametnega doma v slovenske domove prinesla popolnoma novo uporabniško izkušnjo. Slovenski uporabniki lahko namreč med prvimi na svetu televizijske vsebine in naprave pametnega doma upravljajo z glasom, na enem mestu in v slovenskem jeziku.Tudi zato ne preseneča, da storitvam Telekoma Slovenije in njegovemu omrežju zaupa več kot milijon Slovenk in Slovencev, ki so jim najpomembnejše vrednote varnost, zanesljivost in inovativnost. »V Telekomu Slovenije veliko pozornosti namenjamo razvoju omrežja in storitev, ki so skladne s tem, kar naši uporabniki potrebujejo. Omrežje nenehno posodabljamo s tehnologijami, ki jih prinaša prihodnost, in zagotavljamo dosegljivost tudi ob najzahtevnejših vremenskih razmerah. Zato smo pripravljeni tudi na uvedbo naslednje mobilne generacije (5G), s katero bomo uporabnikom zagotovili še hitrejši, zanesljivejši in stabilnejši mobilni prenos podatkov, gospodarstvu in Sloveniji pa nove razvojne priložnosti. Hkrati z intenzivno širitvijo dostopovnega optičnega omrežja postavljamo infrastrukturne temelje za prihodnje telekomunikacijske dejavnosti. Z vlaganji v razvoj bomo za naše uporabnike nadaljevali tudi v prihodnje,« je ob tem poudaril, član uprave Telekoma Slovenije, odgovoren za tehnologijo.Telekom Slovenije ima poleg mobilnega tudi največje optično omrežje v državi, tako da skupno priklop na optično omrežje omogoča že več kot 325.000 slovenskim gospodinjstvom.V letu 2019 je Telekom Slovenije kot prvi slovenski operater svoje omrežje nadgradil s tehnologijo interneta stvari (NB-IoT), ki odpira priložnosti za razvoj inovativnih rešitev z visoko dodano vrednostjo za optimizacijo procesov, upravljanje z viri, zagotavljanje visoke stopnje varnosti, pa tudi višje kakovosti bivanja. Uvedel je najnovejšo tehnologijo v mobilni telefoniji eSIM, že nekaj let uporabnikom omogoča storitvi VoLTE (govor prek LTE) in VoWiFi (govor prek WiFi), ima največje 4G/4G+ omrežje v Sloveniji. Pametno 5G-infrastrukturo načrtuje na način, da bo lahko na njej poleg komunikacijskih storitev omogočil tudi številna navidezna namenska omrežja za posamezne poslovne vertikale, kot so zdravje, energija, transport, tovarne, pametna mesta ipd.V raziskavi Trusted Brand, ki jo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev, Mediana, je sodelovalo več kot tisoč Slovenk in Slovencev, ki so izbrali najbolj zaupanja vredne blagovne znamke v Sloveniji.