Najboljši, pa tudi najstarejši prijatelj: kako je volk postal pes

V nadaljevanju preberite:

Udomačitveni sindrom je fenomen, pri katerem se pri več udomačenih živalskih vrstah pojavijo podobne značilnosti, pa čeprav jih ljudje ne križajo z namenom, da bi pridobile te značilnosti. Zakaj je tako, še ni povsem jasno, toda ena od hipotez je povezana s strukturo iz matičnih celic, ki se imenuje nevralni greben. Nevralni greben je pomemben za razvoj ključnega dela žleze, ki sprošča adrenalin, torej vpliva na strah in agresijo.

Tako je mogoče, da so ljudje s tem, ko so izbirali bolj krotke mladiče, nehote izbirali živali s šibkejšim nevralnim grebenom, celice tega pa vplivajo tudi na prej naštete značilnosti, med drugim rast hrustanca v repu in uhljih in pisano dlako. Zanimivo naključje je še, da beseda pes izvira iz praindoevropske besede, ki po eni od hipotez pomeni žival z lisasto dlako.