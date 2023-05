Najboljši si želi biti še boljši

V nadaljevanju preberite:

Na vprašanje, čemu gre pripisati izjemen dosežek, da so kot država ogljično nevtralni, nam je dr. Bhagat Suberi, strokovnjak s področja gozdarstva, odgovoril, da predvsem temu, da imajo malo prebivalcev in kar 70 odstotkov gozdnih površin. Imajo tudi zaščitne mehanizme, s katerimi lahko preprečijo odstopanja od želenega razvoja, denimo intenzivno izrabo gozdov. »Gozdove in druge naravne vire nameravamo prepustiti še prihodnjim generacijam. Tudi v ustavo smo zapisali, da gozdni delež ne sme pasti pod 60 odstotkov.«

Dr. Om Katel, raziskovalec na področju podnebnih sprememb, pa je razložil, da so v Butanu v šestdesetih letih prejšnjega stoletja zelo zaostrili vladno politiko na okoljevarstvenem področju. Poleg zaščite gozdov to omogoča tudi učinkovito ukrepanje pri nadzoru tovarn. Gospodarski razvoj nameravajo usmeriti predvsem v storitvene dejavnosti. Zaradi manjšega števila prebivalcev nimajo velikih potreb po širjenju industrije in infrastrukture, večino dobrin uvozijo. »Seveda pa tudi uvoz prispeva k večjemu tranzitu in s tem tudi k ogljičnemu odtisu. Zato si vlada prizadeva, da bi postali bolj samozadostni, da bi vsaj ljudje na podeželju pridelali dovolj hrane za svoje potrebe.«