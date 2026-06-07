Najden meteorit bi lahko kazal na izgubljeni planet Osončja

Meteorit, ki so ga leta 2019 odkrili v Saharski puščavi, bi lahko bil odlomek izgubljenega planeta, ki je bil nekoč del Osončja v zgodnjih fazah njegovega nastajanja pred 4,5 milijarde leti, poroča italijanska Ansa.

Meteorit, imenovan Northwest Africa 12774, naj bi izviral s planeta, primerljivega z Luno ali celo večjega, katerega konec bi lahko povzročil katastrofalen trk, ki je njegove odlomke razsejal po drugih kamnitih planetih. Tudi po Zemlji. To izhaja iz študije, objavljene v reviji Earth and Planetary Science Letters. Študijo je vodila Univerza Kolorada v Boulderju.

Analize so odprle novo vprašanje

Meteorit spada v izjemno redko skupino angritov, med katere sodijo nekatere najstarejše vulkanske kamnine našega planetarnega sistema z zagonetno kemično sestavo. Zaradi tega so znanstveniki domnevali, da izvirajo z majhnega asteroida s polmerom med 100 in 200 kilometri, vendar so analize raziskovalcev pod vodstvom Aarona Bella odprle novo vprašanje.

Kristali, ki sestavljajo meteorit, so namreč izjemno bogati z aluminijem, kar velja za nedvoumen znak, da je kamnina nastala v razmerah z zelo visokim tlakom: najmanj 17,5 kilobara, torej več kot 17-krat višjim tlakom od tistega na dnu Marianskega jarka, ki je najgloblja točka na Zemlji. Tako skrajne razmere ne bi mogle obstajati v notranjosti majhnega asteroida, zato je moralo biti nebesno telo precej večje.

Če bi kristali nastali na teoretično največji možni globini, na meji med kamnitim plaščem in železnim jedrom, bi moral imeti ta protoplanet polmer najmanj 1000 kilometrov. Bil bi torej dvakrat večji od Cerere, največjega pritlikavega planeta v notranjem Osončju. Če pa so kristali nastali na zmernejših globinah, kar raziskovalci označujejo za verjetnejši scenarij, bi moral imeti planet polmer najmanj 1800 kilometrov, kar je velikost, podobna Lunini.