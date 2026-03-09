Slovenski nanoznanstveniki izdelali najmanjšo QR kodo na svetu

V Nanocentru v Ljubljani so izdelali delujočo QR kodo, ki je več kot šestkrat manjša od tiste, ki trenutno nosi Guinnessov rekord za najmanjšo QR kodo. Kot so pojasnili, bi morali približno 140 takšnih kod postaviti drugo ob drugo, da bi dosegli debelino enega samega človeškega lasu. Da je koda sploh vidna, je potrebna približno 100.000-kratna povečava, ki jo omogoča vrstični elektronski mikroskop (SEM).

Dr. Bojan Ambrožič s sodelavci v ljubljanskem Centru odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije je kodo izdelal s tehniko Focused Ion Beam (FIB). »Koda je nastala z ionskim jedkanjem na površini silicijevega substrata, njena površina pa znaša 0,321 kvadratnega mikrometra (567 × 567 nanometrov), posamezni elementi QR kode – piksli – pa merijo le 17 nanometrov,« so zapisali na spletni strani. Nanometer (nm) je enota za merjenje dolžine, enaka eni milijardinki metra, tj. 10-9 metra. Mikrometer (μm) pa je enota, enaka eni milijoninki metra (10-6 m).

Izdelava tako majhne QR kode predstavlja predvsem demonstracijo zmogljivosti tehnologije. FOTO: Nanocenter

V Nanocentru so še pojasnili, da so raziskovalci na dunajski tehniški univerzi izdelali QR kodo s površino 1,98 kvadratnega mikrometra, ki je priznana kot Guinnessov svetovni rekord. Na Nanocentru se zanj menda ne bodo potegovali, vendar pa je bil za raziskovalce izdelava izjemno majhne kode zanimiv tehnološki izziv.

»Izdelava tako majhne QR kode predstavlja predvsem demonstracijo zmogljivosti tehnologije in prikaz, kako veliko količino informacij je mogoče zapisati na zelo majhno površino,« so pojasnili. Na področju ionskega jedkanja s tehniko FIB pa po njihovih pojasnilih obstaja še veliko možnosti za nadaljnje izboljšave, »zato bi lahko takšni pristopi v prihodnosti omogočili zelo visoke gostote zapisa podatkov, primerljive ali celo večje od tistih pri sodobnih SSD-diskih«.

In kam vodi najmanjša QR koda? Seveda: na spletno stran Nanocentra.