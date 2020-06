FOTO:Najstarejši satelit, ki po več kot 60 letih še vedno kroži okoli Zemlje

Ameriški satelit Vanguard 1 je bil četrti umetni satelit, ki je po izstrelitvi 17. marca 1958 zakrožil v Zemljini orbiti, potem ko so Sovjeti že osvojili orbito s Sputnikoma 1 in 2, Američani pa z Explorerjem 1. A prvi trije so že davno zgoreli v atmosferi, Vanguard pa še vedno – po 62 letih! – kroži nad nami na 133-minutni eliptični orbiti od 650 do 3900 kilometrov visoko.Skupaj z zgornjo stopnjo istoimenske rakete je Vanguard 1 najstarejši človeški objekt v orbiti in bo tam ostal predvidoma skoraj do konca 22. stoletja – do leta 2197. Zdaj že spada med arheološke ostanke vesoljske dobe, hkrati pa med vesoljske smeti, a ...