Najstnica, ki je pretresla matematiko

Februarja letos se je na spletišču arXiv pojavil ličen in jedrnat članek, v katerem je javnosti neznana Hannah Cairo ovrgla matematično domnevo, ki je veljala štiri desetletja. Matematična srenja je bila navdušena nad njenim pristopom k iskanju protiprimera, širša javnost pa je presenečeno ugotovila, da je Hannah Cairo srednješolka z znanjem univerzitetne matematike. Pol leta pozneje je vpisana na doktorski študij.

Matematika stoji na aksiomih, o resničnosti katerih se ne razpravlja, temveč jo privzamemo kot podstat. Za delujoč sistem jih potrebujemo razmeroma malo, saj lahko iz njih zgradimo bistveno večjo množico izrekov.

Dokler izrek ni rigorozno dokazan, se v matematiki nanj formalno ne gre zanesti, zato ga imenujemo domneva. Matematika je polna domnev, katerih dokaz se leta ali stoletja izmika, a v vsem tem času niso našli nobenega protiprimera. Marsikdaj na njih temeljijo drugi izreki in izpeljave, zato lahko na dokazovanje teh domnev gledamo kot na utrditev razmajanih zidakov v hiši, ki matematikom poleg notranje izpopolnitve včasih prinesejo tudi pravo tuzemeljsko posvetno slavo.