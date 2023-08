Najtežji komercialni komunikacijski satelit

Z več kot devetimi tonami je EchoStar-24 ali Jupiter-3 med najtežjimi vesoljskimi sateliti, za najtežje veljajo izvidniški sateliti KH-11 ali Kennen. Je pa Jupiter 3 najtežji med komercialnimi komunikacijskimi sateliti. V geostacionarno orbito so ga konec julija poslali s Spacexovo največjo raketo falcon heavy.

Izstrelitev: 29. julija 2023 Masa: 9200 kg Razpon solarnih panelov: 38 m Višina orbite: 35.800 km

V družbi EchoStar Hughes Networks Systems, ki upravlja satelit in zagotavlja širokopasovne storitve, so pojasnili, da naj bi podvojil zmogljivost operaterjeve flote Jupiter z dodatnimi 500 gigabiti na sekundo, potem ko naj bi polno operativen postal ob koncu leta. Povezljivost bo zagotavljal Severni in Južni Ameriki. Konkurenca na področju satelitske komunikacije je vse močnejša, saj se ponudniki množijo, med temi je, denimo, tudi Spacexov starlink.

EchoStar je satelit leta 2017 naročil pri podjetju Space Systems Loral (SLS), ki je v stoodstotni lasti podjetja Maxar Technologies. Izgradnja satelita se je zavlekla predvsem zaradi pandemije. Njegovo glavno telo je veliko kot avtobus, solarni paneli pa so dolgi kot krila največjega letala Boeing 737.