Največja ledena gora bi se lahko kmalu stalila

Pred skoraj 40 leti se je odlomila od Antarktike in postala največja ledena gora v znani zgodovini. Dolga leta je bil ogromen »kos« ledu, imenovan A23a, zataknjen na morskem dnu, v zadnjih letih pa se je začel premikati, do danes je ledena gora pripotovala v toplejše vode in to bo, kot kaže, njen konec.

Ledena gora A23a, ki so jo redno spremljali s sateliti, se je leta 1986 odlomila s Filchner-Ronnejeve ledene police na zahodu Antarktike, nato je skoraj 30 let ostajala statična, zasidrana na morskem dnu v Weddllovem morju. Po letu 2020 pa se je začela premikati. Satelitski posnetki so novembra 2023 pokazali, da potuje proti Južnemu Atlantiku, po tako imenovani dolini ledenih gora – gre za močan antarktični cirkumpolarni tok. Grozila je, da bo zaprla za pingvine pomembno prehranjevalno območje, saj je potovala proti oddaljenemu otoku Južna Georgija, a maja letos je odpotovala naprej. Otok, ki si ga lastita tako Velika Britanija kot Argentina, ni stalno naseljen, na njem občasno bivajo raziskovalci. Je pa to gorat otok, dolg okoli 170 kilometrov, z bogatim življenjem, zatočišče za tjulnje in morske ptice, tam prebiva več kot dva milijona pingvinov. Če bi pred otokom nasedla ogromna gmota ledu, bi to pomenilo, da bi morali pingvini po hrano plavati veliko dlje, prav tako taljenje ledu lahko povzroči spremembe v temperaturi in slanosti morja.

V preteklosti je A23a merila okoli 4000 kvadratnih kilometrov (za primerjavo, mestna občina Ljubljana meri 275 kvadratnih kilometrov), debela je bila okoli 400 metrov, do danes se je že več kot razpolovila: meri namreč okoli 1770 kvadratnih kilometrov, so pokazali posnetki evropskega programa za opazovanje Zemlje Copernicus. Kot navaja AFP, so se v zadnjih tednih z gore odlomili večji kosi ledu, ki se drobijo naprej, pri čemer so še vedno dovolj veliki, da bi lahko ogrozili ladje.

»Razpadanje je precej dramatično. Menim, da je ledena gora na dobri poti, da izgine. Spodjeda jo od spodaj. Voda je pretopla, da bi se ohranila,« je za AFP povedal Andrew Meijers, oceanograf z Britanskega antarktičnega raziskovalnega inštituta. Dodal je, da ledene gore po nekaj tednih ne bo več mogoče prepoznati.

Po podatkih AFP ledena gora zdaj prepotuje do 20 kilometrov na dan in vstopa v vse toplejše vode z visokimi valovi, ki povzročajo dodatno erozijo. Kot je dejal Meijers, je pravzaprav dolgo zdržala. »Večina ledenih gora ne pripluje tako daleč, a ta je res velika in je šla dlje od drugih,« je pojasnil. Toda proti naravnim silam ne more; ko led ni več ujet v ledeno zavetje Antarktike, se bo stalil, je dodal.

To, da se z ledenih polic lomijo ledene gore, je naraven pojav, kakršni se vseskozi dogajajo, a raziskovalci opozarjajo, da jih je čedalje več. Verjetno zaradi globalnega segrevanja, ki smo ga v zadnjih desetletjih povzročili ljudje.