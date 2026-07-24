Najprestižnejše matematično priznanje prvič v roke dveh kitajskih matematikov

Kitajska matematika Hong Wang in Yu Deng sta postala prva kitajska dobitnika Fieldsove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki, ki ga pogosto primerjajo z Nobelovo nagrado, poroča BBC. Letošnja prejemnika sta tudi Američan John Pardon in Kanadčan Jacob Tsimerman, vsak pa je prejel denarno nagrado v višini 15.000 kanadskih dolarjev.

Oba kitajska nagrajenca sta priznanje prejela za reševanje matematičnih problemov, ki so ostali nerešeni več kot stoletje. Poseben mejnik predstavlja tudi Hong Wang, ki je pri 35 letih šele tretja ženska v zgodovini, nagrajena s Fieldsovo medaljo.

Hong Wang je skupaj z matematikom Joshom Zahlom rešila različico znamenitega Kakejevega problema, ki ga je leta 1917 zastavil japonski matematik Soiči Kakeja. Raziskala sta najmanjši možni prostor, ki ga zavzame telo med popolnim obratom v tridimenzionalnem prostoru. Njuno delo pomembno prispeva k razumevanju harmonične analize in drugih področij sodobne matematike.

Fieldsova medalja se podeljuje vsaka štiri leta matematikom, mlajšim od 40 let, za izjemne znanstvene dosežke. FOTO: Erin Blewett/AFP

Yu Deng pa je bil nagrajen za preboj pri Hilbertovem šestem problemu, enem izmed znamenitih matematičnih izzivov, ki jih je leta 1900 predstavil nemški matematik David Hilbert. Deng je pokazal, kako je mogoče obnašanje plinov in drugih kompleksnih sistemov razložiti na podlagi gibanja posameznih delcev, kar predstavlja pomemben napredek v matematični fiziki.

Fieldsova medalja se podeljuje vsaka štiri leta matematikom, mlajšim od 40 let, za izjemne znanstvene dosežke.

Dosežek Hongove in Yuja je na Kitajskem sprožil veliko navdušenje. Novica je postala ena najbolj spremljanih tem na družbenih omrežjih, mnogi pa so njun uspeh označili za zgodovinski trenutek za kitajsko matematično skupnost. Tudi priznani matematik Shing-Tung Yau, prvi etnični Kitajec s Fieldsovo medaljo, je dejal, da gre za dolgo pričakovano uresničitev sanj kitajskih matematikov.

Oba nagrajenca sta se izobraževala na pekinški univerzi, nato pa akademsko pot nadaljevala v ZDA in Franciji. Hong Wang danes predava na Univerzi v New Yorku in raziskuje na francoskem inštitutu IHES, Yu Deng pa je profesor matematike na Univerzi v Chicagu.