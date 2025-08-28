Največji medijski festival v regiji tudi letos v znamenju umetne inteligence

Umetna inteligenca postaja ključno orodje sodobnega gospodarstva, njena vloga pa je vse bolj vidna tudi v medijih in komunikacijski industriji. Weekend Media Festival v Rovinju bo letos s programskim sklopom AI.Weekend ponudil vpogled v konkretne primere uporabe umetne inteligence v poslovnem okolju – od financ in trženja do robotike in kreativnih industrij. Vodilni strokovnjaki, podjetniki in vlagatelji bodo predstavili najboljše prakse ter razpravljali o izzivih in priložnostih, ki jih prinaša uvajanje novih tehnologij v podjetja.

»Naš cilj je pokazati, kako umetna inteligenca deluje onkraj eksperimentalne faze, ter odpreti razpravo o izzivih in uspehih pri njeni uvedbi v različne sektorje. Udeleženci bodo pridobili konkretne izkušnje, najboljše prakse in vpoglede iz resničnih projektov. AI.Weekend je priložnost, da se strokovnjaki povežejo in skupaj raziskujejo prihodnost, ki se dogaja že zdaj,« je povedal programski direktor dogodka Nikola Pavešić, dolgoletni poznavalec regionalnega startupovskega in tehnološkega ekosistema.

Na odru bodo nastopili strokovnjaki, ki umetno inteligenco soustvarjajo. Valentina Zadrija, tehnična vodja pri Yaak GmbH, že več kot dve desetletji razvija robotske rešitve za logistiko in transport – od prvih skic do dejanske uporabe. Filip Macukić, ustanovitelj Mediartem AI in nekdanji Googlov strokovnjak, bo prikazal, kako lahko generativna umetna inteligenca združuje ustvarjalnost in etiko.

O vplivu umetne inteligence na globalno poslovanje bo govoril Stjepan Zelić iz podjetja Hypefy.ai. Njegov AI-agent omogoča znamkam, da s samo enim stavkom sprožijo celotno kampanjo vplivnežev. Predstavil bo, kako lahko podjetja s pomočjo umetne inteligence dosežejo večjo učinkovitost trženja.

Finančni pogled na umetno inteligenco

Umetna inteligenca preoblikuje tudi finančni svet. Daniel Jevremović, direktor pri Lazardu, bo na podlagi izkušenj iz Barclaysa in sodelovanja pri številnih poslih v Silicijevi dolini razložil, kje se prepletajo kapital, inovacije in tehnologija.

Dodatni vpogled v finančne vidike bo ponudil, vodja oddelka za podatkovno znanost pri Aircashu. Nekdanji astrofizik danes z umetno inteligenco izboljšuje nadzor transakcij in prilagaja storitve uporabnikom. Govoril bo o algoritmih, ki spreminjajo finančne tokove, odnose s strankami in regulacijo.

Svoje izkušnje bo delila tudi Una Softić, izvršna in strateška direktorica pri Intertangible, ki svetuje globalnim podjetjem pri uvajanju novih tehnologij, vključno z umetno inteligenco, XR in fintechom, ter vodi mednarodne projekte inovacij.

Gre za največji regionalni festival komunikacij, ki poteka v Rovinju. Namenjen je strokovnjakom iz medijev, marketinga in PR-ja. Festival ponuja predavanja, panele, delavnice, mreženje in sproščeno zabavo. Poteka v prostorih stare tobačne tovarne Ex TDR, vsako leto pa se ga udeleži več tisoč obiskovalcev.