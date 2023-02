Največji znova tudi z največ lunami

Astronomi so pri največjem planetu v osončju odkrili 12 novih lun, kar pomeni, da jih ima Jupiter zdaj skupno že 92. Tako je znova prevzel prvo mesto po številu lun, Saturn je s 83 potrjenimi naravnimi sateliti padel na drugo mesto.

Dvanajsterico novih lun so lani in predlani odkrili s teleskopi na Havajih in v Čilu, nato so opravili še številna dodatna opazovanja, da so odkritja potrdili. Gre za majhne lunice, široke med enim in osmimi kilometri, je pojasnil Scott Sheppard z instituta Carnegie v Washingtonu. Novoodkrite lune krožijo okoli Jupitra daleč od njegovega površja, vse za eno orbito okoli planeta potrebuje več kot 340 dni, devet od njih celo več kot 550 dni. Devet najbolj oddaljenih novoodkritih lun je retrogradnih, kar pomeni, da okoli Jupitra krožijo v nasprotni smeri njegovega vrtenja. Notranje lune se vrtijo v isti smeri kot planet. Retrogradne orbite po pojasnilih astronomov pomenijo, da jih je planet s svojo gravitacijo ujel, potem ko so se že oblikovale v medplanetarnem prostoru, tiste, ki se vrtijo »prav«, pa so se oblikovale, že ujete v orbito okoli planeta.

Jupiter trenutno raziskuje ameriška sonda Juno, aprila pa bo proti plinskemu velikanu poletela še evropska sonda Juice, ki bo poleg planeta preučevala največje med Jupitrovimi lunami, in sicer Ganimed, Evropo in Kalisto (gre za tri izmed štirih tako im​enovanih Galilejevih lun – četrta je še Io). Prihodnje leto bo Nasa proti Evropi poslala še sondo Europa Clipper. Luna naj bi pod debelo ledeno plastjo skrivala ocean, v katerem bi se morda lahko razvilo mikroskopsko življenje.

Sheppard, ki je med drugim pred leti odkril tudi nekaj Saturnovih lun, meni, da bodo pri obeh planetih še naprej odkrivali nove lune. V kaotični preteklosti osončja je namreč nekaj večjih lun po trkih razpadlo, ostanki so se nato združili v nove lune. Te se skrivajo tudi ob Uranu in Neptunu, še pravi astronom, vendar jih zaradi oddaljenosti ledenih velikanov še težje odkrivajo.

Uran ima 27 lun, Neptun 14, Mars ima dve, Zemlja eno, Venera in Merkur pa nimata nobene.