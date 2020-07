Nam lahko televizor ponudi še kaj več?

FOTO: Samsung

Moč prizora s Quantum procesorjem 8K je kar 33 milijonov slikovnih pik na izvorno kakovost vsebine.

Pametne rešitve za še več užitka ob uporabi televizorja

Ob bok se ji danes postavljajo računalniki in pametni telefoni, pa vendar težko nadomestijo celostno izkušnjo gledanja, še posebej če imajo opraviti s tako dodelanimi televizorji, kot je Samsung QLED.Goncourtov nagrajenec iz leta 2018 Nicolas Mathieu v enem od prizorov svoje (v slovenščino sicer neprevedene) knjige Njihovi otroci za njimi (Leurs enfants après eux) opiše za glavnega junaka veličastni trenutek, ko si kupi televizor, nekakšno zgodnjo različico tako imenovanega domačega kina z vgrajenim mini projektorjem, da si bo ogledal zgodovinsko tekmo, ki je nato Francoze pripeljala v finale svetovnega prvenstva v nogometu. Njegova posebnost sta bili velikost zaslona in moč zvoka, ki sta gledalcu dali vtis, da je tudi sam v središču prizorov na zaslonu.Od takrat se je marsikaj spremenilo in užitek, ki ga omogočajo sodobni televizorji, je še pristnejši, kakovost slike in zvoka močno nadgrajeni, ponuja pa se tudi možnost povezljivosti s pametnimi napravami, kot je na primer telefon. Svojo najpopolnejšo tehnologijo televizorjev do zdaj pravkar predstavlja Samsung, ki prinaša nenavadna odkritja, občutenje vsakega trenutka in prestopanje meja domišljije. Razočarani ne bodo niti ljubitelji igranja igric, saj bo zabava minila brez prelomov in preskakovanja slike.Samsung QLED televizor očara že s svojim videzom. Zaradi minimalistične, elegantne oblike, brezkončnega zaslona in izjemno tankega okvirja se tako rekoč harmonično zlije z vsakim prostorom in notranjo opremo. Ker je skoraj brez črnih robov, ponuja neverjetno izkušnjo gledanja brez vsakršnih motenj. Poleg tega ima le en vsestranski kabel, tako da se elegantno in preprosto priklopi in namesti.Prva navdušujoča in za QLED značilna funkcija je kvantni procesor 8K z edinstveno zmogljivostjo zagotavljanja najboljše možne kakovosti slike. Gre za inteligenten procesor z milijoni naučenih vzorcev, ki na podlagi gradnje podatkovne baze po analizi barve, teksture, svetlobe in kontrasta vsakega prizora ustvarja realistično izkušnjo gledanja.Očarale vas bodo čudovite barve in razločne podrobnosti; popolna slika, ne glede na vsebino in to, kje v prostoru že sedite. Vgrajeni svetlobni senzor namreč zaznava stopnje osvetlitve okolja ter v skladu z njimi samodejno prilagaja nastavitve televizorja, s tem pa ohranja optimalno svetlobo in kontrast.Vzdušje ob gledanju pa ni odvisno le od slike, temveč tudi od zvoka. Nekateri filmi, na primer, so namenoma intenzivnejši prav zaradi zvočnih učinkov, ki vzbujajo raznorazna občutja in ključno vplivajo na to, kako doživljamo to, kar gledamo. Samsung QLED televizor to dosega z OTS+ oz. funkcijo Object Tracking Sound, ki sledi gibanju vsakega prizora in tako skupaj z vgrajenimi zvočniki Soundbar pričara dinamično, realistično dimenzijo zvoka, ki jo optimizira in enakomerno razporedi po prostoru.Funkcija Active Voice Amplifier pa v primeru nepričakovanega hrupa v prostoru motilca prepozna in jakost zvoka samodejno poveča. Glasovi, pogovori na televizorju so tako razločnejši in jih kljub hrupu bolje slišite. Zvok tudi prilagodi posameznemu prizoru po tem, ko ga analizira.s televizorjem v živo, aplikacijami in videovsebinami na zahtevo združuje vse vaše najljubše vsebine na enem mestu, ki jih, tako kot druge naprave, ki jih Samsung QLED televizor prepozna, upravljate z enim samim daljinskim upravljalnikom.Ploščana vaš stik z drugimi napravami vašega pametnega doma. Prikaže jih na zaslonu, prejema sporočila; z njeno pomočjo jih lahko upravljate., ki ga poganja TIZEN. Uživajte v več vsebinah z več načini nadzora, povezovanja in uporabe.