Namakanje s prečiščeno vodo iz čistilnih naprav: da ali ne

V raziskovalnem projektu Uptake so ugotavljali, ali mikroonesnažila iz prečiščene vode prehajajo v paradižnik.

V Sloveniji se lahko pohvalimo z dobro pitno vodo. To ne le pijemo, ampak jo med drugim uporabljamo za namakanje rastlin. Toda dolgotrajne suše so že pokazale, kakšen bo videti svet, ko bo voda še dragocenejša, zato je smiselno že danes iskati alternative za namakanje kmetijskih površin. Ena od teh je prečiščena odpadna voda iz čistilnih naprav. V nekaterih državah jo že uporabljajo. Na Institutu Jožef Stefan (IJS) so v projektu Uptake podrobneje preučili uporabo tako vode kot blata iz čistilnih naprav pri gojenju paradižnika. »Skušali smo oceniti smiselnost uporabe prečiščene vode in ali so tako vzgojeni paradižniki varni za prehranjevanje,« je raziskavo na kratko strnila raziskovalka dr. Eirini Andreasidou. Osrednji namen projekta je bil zapolniti vrzeli v znanju na tem področju. ...